Трутнев поручил разработать новые меры поддержки бизнеса в ДФО

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Планируется, что это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, которые вводятся согласно общенациональному плану восстановления экономики. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

«При разработке системы развития для ДФО мы старались, чтобы все режимы на Дальнем Востоке были более привлекательными для инвестора, чем в целом по стране. С учетом реализации национального плана восстановления экономики условия для привлечения инвестиций в значительной степени выравниваются. Ряд мер, который уже действует в ДФО, вводится на территории РФ в целом, а некоторые меры идут с перехлестом по отношению к существующим нормам, превышая их. Это дает предпосылку для следующего шага. Мы с вами вместе должны подготовить предложения по дополнительным мерам по развитию Дальнего Востока», - приводит пресс-служба слова Юрия Трутнева.

Полпред добавил, что необходимо найти новые решения по улучшению условий для инвестиций по различным направлениям. К примеру, можно рассмотреть вопросы по снижению административных барьеров или по упрощению условий для получения для получения дополнительных налоговых преференций. Также эффективным методом может стать создание и внедрение новых мер поддержки, отметил Трутнев.

При этом вице-премьер подчеркнул, что всего на Дальнем Востоке сейчас реализуется более 2,4 тысяч инвестиционных проектов, которые получают господдержку. На сегодняшний день эти инвесторы вложили в развитие регионов Дальнего Востока уже 1,2 трлн рублей.

«Если все заключенные соглашения будут реализованы, то объем инвестиций по ним составит более 4,3 трлн рублей. В рамках проектов уже создано более 51 тысяч рабочих мест, запущено 325 предприятий», - добавил Трутнев.

Напомним, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин предоставил президенту России Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Глава государства предложил взят этот документ за основу, но доработать в ближайшие недели. Ожидается, что активная реализация этого плана начнется уже с начала июля.