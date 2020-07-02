2020-07-01T19:53:16+03:00
Общество

Юрий Трутнев поздравил жителей Владивостока с Днем города

Вице-премьер пообещал сделать дальневосточную столицу еще красивее и удобнее
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Юрий Трутнев: Будем добиваться, чтобы Владивосток с каждым годом становился всё прекраснее.Юрий Трутнев: Будем добиваться, чтобы Владивосток с каждым годом становился всё прекраснее.
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Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поздравил жителей Владивостока с Днем города. В 2020 году столица ДФО отмечает юбилей – свой 160-й День рождения.

Владивосток является также политическим, культурным, научно-образовательным и экономическим центром региона. Вице-премьер отметил, что это очень красивый город, омываемый океаном, а власти, благодаря новым проектам, в скором времени сделают его еще красивее и удобнее для местных жителей.

«Нам вместе с властями региона, с городскими властями надо сделать еще очень много для того, чтобы он (Владивосток – прим. ред.) стал красивым и с точки зрения застройки, чтобы он стал удобным для жителей. Мы выделяем достаточно большие средства на это. Будем добиваться, чтобы они эффективно расходовались, и чтобы Владивосток с каждым годом становился все более красивым городом», - пообещал в своем обращении Юрий Трутнев.

160 лет Владивостоку. Поздравления Полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Владивосток был основан в 1860 году как военный пост. А спустя 20 лет, в 1880 году, получил статус города, а еще через восемь лет стал административным центром Приморской области.

Это динамично развивающийся город считается одним из самых красивых в России и является туристическим центром притяжения. Помимо этого в 2015 году Владивосток получил статус свободного порта, благодаря чему портовая зона города пользуется особыми режимами таможенного, налогового и инвестиционного и смежного регулирования.

А совсем недавно, в 2018 году, Владивосток был признан центром Дальневосточного федерального округа и теперь по праву считается столицей Дальнего Востока.

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