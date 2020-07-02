Осторожно, ми-ми-ми: губернатор Приморья снова объявил о раздаче крохотных щенков акита-ину
Губернатор Приморья Олег Кожемяко снова принялся за старое. Очередное видео, которое глава региона разместил в своем аккаунте в сети, привело в восторг подписчиков. На нем крохотные пушистики – щеночки акита-ину, которых губернатор готов безвозмездно отдать пяти семьям.
В посте Олег Николаевич поделился с горожанами новостью, что месяц назад в его семье случилось вот такое пушистое чудо. Щенячий бэби-бум не может оставить кого-то равнодушным. На свет появились четыре беленьких и две черно-тигровых крохи.
- Малыши активные и очень любознательные. Наблюдать за ними одно удовольствие. В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки – нашим приморским семьям, как мы это делали в ноябре прошлого года, - написал в посте губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Губернатор Приморья снова раздает породистых щенков..Видео: @kozhemiako.oleg! другой источник
Чтобы вступить в гонку за губернаторские щенки, нужно: любить животных, жить в своем доме и написать под постом в комментарии небольшой рассказ о вашей семье. В итоге будут отобраны пять семей, которые станут счастливыми обладателями верных пушистых друзей.
Каждый раз новость о раздаче малышей становится одной из самых популярных в сети. Разумеется, уже есть те, кто написал под видеообращением Олега Николаевича о своем желании забрать пушистый комочек в свою семью. Буквально за час публикацию посмотрели больше 6 тысяч человек, а комментарии под постом оставили порядка 150. Поэтому конкуренция в борьбе за малышей будет нешуточная.
Напомним, что это не первый случай, когда Олег Кожемяко радует своих подписчиков новостью о том, что раздает породистых щенят. Кстати, этим он занимался еще когда был губернатором Сахалинской области. Регион уже другой, но добрые привычки остались прежними.
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ИСТОЧНИК KP.RU