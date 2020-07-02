Жители Камчатки отбили рыбака из лап медведя – хищник до сих пор не найден

О происшествии сообщили в правительстве Камчатки. Первого июля в нижнем течении реки Авача медведь напал на рыбака. Случилось все в полутора километрах от кафе «13-й кордон». Встреча хищника с человеком едва не закончилась трагедией. Но, к счастью, коллегам удалось (с большим трудом) отбить жителя полуострова из лап медведя. Однако целым и невредимым остаться мужчине не удалось. Его доставили в Елизовскую районную больницу. После происшествия у мужчины диагностировали серьезные травмы спины, ног и рук.

- Мне известно, что он может самостоятельно передвигаться, но полученные травмы достаточно серьезные, поэтому он до сих пор проходит лечение в медицинском учреждении. К сожалению, на данный момент найти хищника, который напал на рыбака, не удалось. Но мы принимаем все меры к розыску и дальнейшему отстрелу животного, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Владимир Гординеко, начальник отдела охотничьего надзора Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. - Медведи здесь очень часто выходят к людям. Но все же травмирования от лап хищника – это единичные случаи.

Карта места ЧП.Фото: Правительство Камчатского края

В правительстве просят воздержаться от посещения места ЧП в ближайшее время. Если вы все же отправитесь в лес – не забывайте соблюдать все правила безопасности. От этого зависит ваша жизнь.

ВАЖНО

Если вы встретили медведя, необходимо:

- остановиться - оценить ситуацию - вести себя спокойно и уверенно

Если медведь не проявляет интереса,вам необходимо не поворачиваясь к зверю спиной, не делая резких движений медленно отходить, слегка повернувшись к нему боком к автомобилю или находящемуся рядом какому-либо укрытию. При отходе ни в коем случае не стоит терять обзор за зверем что бы иметь возможность отследить любое изменение в его поведении.

Если есть возможность, рекомендуется поднять над головой имеющийся рюкзак, ведро, одежду, для визуального увеличения своих размеров. Это будет одним из поводов, что бы зверь ушел.

Бежать от хищника следует только в том случае, если безопасного места можно достигнуть быстрее, чем догонит медведь!

В любых других случаях от медведя не убежать, бегство только возбуждает в звере хищнический инстинкт и провоцирует преследование.

При поездках в лес необходимо иметь при себе средства для отпугивания медведей: 1. спрей с перцовым наполнителем 2. охолощенное оружие 3. фальшфейеры 4. петарды 5. пневмосирены

Возьмите с собой собак охотничьих пород : они смогут заранее предупредить вас о появлении медведя и, в крайнем случае, попытаться его отогнать.