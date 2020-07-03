«Комсомольская правда» провела большой праздничный марафон, посвященный 160-летию Владивостока
Четыре! Четыре часа прямого эфирав честь юбилея нашего любимого города! Радио «Комсомольская правда» при поддержке жилого комплекса «Фрегат-2» и торговой марки «Филимонов» провело 2 июля четырехчасовой онлайн-марафон. Во время эфира известные жители Владивостока поздравили город с его юбилеем, а радиослушатели могли выиграть подарки от наших партнеров.
Большой праздничный онлайн марафон.
ЮН И ОЧЕНЬ КРАСИВ
Одним из первых, кто вышел в прямой эфир и поздравил горожан с Днем города, стал глава администрации Владивостока Олег Гуменюк.
- Владивосток - мой любимый город, и я болею за него душой и сердцем. Я сделаю все, чтобы город с каждым годом жил лучше и лучше. Я вижу, насколько сильно жители Владивостока стали меняться в лучшую сторону и понимаю, что надо беречь то, что сделано для них. Уважаемые жители Владивостока, я от всего сердца поздравляю вас прекрасным праздником. Городу 160 лет, но он юн и очень красив: и рельефом, и домами, и улицами, но, самое главное, это наши жители. С праздником вас! Желаю, чтобы солнце светило в нашем Владивостоке как можно чаще и лица ваши улыбались, а глаза светились любовью, - сказал мэр Владивостока Олег Гуменюк.
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил горожан в эфире радио "Комсомольская правда".
К поздравлениям всем жителям города присоединилась главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница 2», заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города Владивостока Антонина Петровна Алексашкина.
- С каждым годом Владивосток становится все краше и краше. Храм в Покровском парке, Золотой и Русский мосты, океанариум, набережные, скверы и парки. В развитии города активное участие принимают почетные граждане Владивостока. От имени совета почетных граждан, его руководителя Морозовой Светланы Сергеевны, поздравляю горожан со 160-летием города. Всех медицинских работников города, вставших на пути коварной инфекции и борющихся за жизнь каждого человека – всем желаю здоровья, счастья, трудиться на благо своей семьи и процветания нашего города, - отметила Антонина Алексашкина.
ТАЙНЫ ГОРОДА
Генеральным партнёром онлайн-марафона выступила компания «ФИЛИМОНОВ», которая более 15 лет разрабатывает и выпускает качественную продукцию, сочетая традиции и инновации. Кстати, во время онлайн-марафона жители города могли выиграть вкусные призы. Все, что нужно было сделать слушателям, это правильно ответить на вопросы, связанные с историей Владивостока. Например, вспомнить, как назывался головной магазин Торгового Дома «Чурин и Компания» и как назывались их внутренние деньги. В подарок от генерального партнёра победитель конкурса получил сочные и вкусные колбаски для гриля ТМ «ФИЛИМОНОВ»: колбаски Чивапчичи, колбаски Чивапчичи с сыром, купаты куриные и колбаски для жарки. Эти деликатесы, без сомнения, сделают пикник или отдых на даче сытным и незабываемым!
Победитель конкурса Александр с вкусными и сочными колбасками гриль для пикника ТМ "ФИЛИМОНОВ"
Компания «Эта груша» подарила нашему победителю сладкие призы: наборы фруктовых чипсов, сушеных фруктов и ягод. А компания «Мистер Краб» обеспечила победителей конкурса любимым многими приморским угощением - креветками.
«НА ВОЛНАХ» И НА ВОЛНАХ
Удалось в трансляции реализовать самые смелые идеи. Звездой эфира стал Виталий Миненко, инструктор SUP-школы SUP-gid. В прямой эфир он вышел прямо из моря, где был на своем SUP-борде. Те, кто наблюдал трансляцию в соцсетях и на сайте, с замиранием сердца смотрели, как спортсмен, общаясь со студией, пытается справиться с очередной большой волной. Устойчивую видеосвязь обеспечивали профессионалы из команды Vladzvuk, которые полностью взяли на себя техническое обеспечение трансляции. Благодаря их поддержке наши корреспонденты в разных точках Владивостока без каких-либо проблем связывались со студией. Так прямые включения были организованы на авторынке «Зеленый угол», возле ресторана грузинской кухни «Супра», около главпочтамта, на морском вокзале и на набережной Спортивной гавани.
Виталий Миненко, инструктор SUP-школы SUP-gid вышел в эфир радио "Комсомольская правда" прямо из моря.
Включаясь в эфир с улиц Владивостока, наши корреспонденты хотели показать весь его колорит. Взяли интервью у продавщицы нашего знаменитого пирожка пян-се. Продавец Эльвира Юрьевна рассказала, что уже более десяти лет продает эти пирожки на пару. Вспоминает, что не так давно во Владивосток приезжала передача «Орел и Решка», а участники съемочной группы лакомились приморским деликатесом. Из известных личностей Владивостока, кто покупал здесь Пян-се, Эльвира Юрьевна вспоминает бывшего мэра Игоря Пушкарева и разного рода заезжих артистов. Кстати, туристы из Южной Кореи говорят, что наш пян-се не похож на их, хоть и родом оттуда, это уже совершенно разные блюда, ибо готовятся они по-разному, да и начинка отличается.
НАСТУПИЛИ ВРЕМЕНА ПОЧИЩЕ!
С Днем города Владивостока всех горожан поздравил известный на всю Россию музыкант Илья Лагутенко:
Поздравление Ильи Лагутенко Владивостоку с Днем города.
Кстати, благодаря нашему генеральному партнеру ЖК «ФРЕГАТ-2», во Владивостоке появляется всё больше новых, современных и красивых домов. Ко Дню рождения Владивостока наш партнер запустил летнюю акцию. При покупке 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «ФРЕГАТ-2» вы получаете скидку 3000 рублей с каждого квадратного метра.
К поздравлениям в адрес Владивостока в прямом эфире присоединилась Оксана Хорошун, специалист отдела продаж ООО СЗ «Жилкапинвест», которое является застройщиком ЖК «ФРЕГАТ-2».
специалист отдела продаж ООО СЗ «Жилкапинвест» Оксана Хорошун на прямой видеосвязи со студией
- В этот солнечный замечательный день поздравляем всех с Днём города! Мы в свою очередь предлагаем горожанам большой выбор программ поддержки, чтобы покупка квартиры была доступной для каждой семьи. Наша компания запустила новую программу: при покупке 2- или 3-комнатной квартиры в ЖК «ФРЕГАТ-2», ЖК «Дом на Бульваре» или ЖК «Видный» покупатель получает страховку от потери работы на 1 год. Таким образом, если вы теряете работу в течение года с момента покупки квартиры, страховая компания ежемесячно на протяжении до полугода выплачивает вам по 50 тысяч рублей. Страховка поможет вам спокойно найти новую работу и решить все финансовые вопросы, - говорит Оксана Хорошун.
Жителей города с юбилеем поздравила заслуженный работник культуры РФ, председатель Советов Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Сергеевна Морозова.
Председатель Советов Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Сергеевна Морозова в эфире онлайн марафона
- 58 лет назад я приехала во Владивосток, тогда мне было 20 лет. Город поразил меня своей воздушностью, заливами и океаном. Мне тогда показалось, что воздух здесь хрустальный. Я влюбилась в этот город, и влюбилась навсегда. Я видела, какой жизнь во Владивостоке была в разные периоды, и сейчас могу с уверенностью сказать, что сейчас мой любимый город меняется, и меняется в лучшую сторону. Пусть наш любимый город соединит свое сердце – городское, с нашими сердцами – людскими, и пусть они бьются в едином ритме. Счастья вам, здоровья, и жить нам в мире и дружбе, - заявила Светлана Морозова.
Свои слова поздравления в прямом эфире радио сказал генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев.
Дмитрий Алексеев пожелал Владивостоку перейти от возможности и потенциала к воплощению в реальность.
- Для меня Владивосток – это фронтир русской цивилизации на Дальнем Востоке и Тихом океане. В этом есть и определенный вызов, но также заложены и определенные возможности, которые нам предстоит реализовать. Владивосток – это самобытный и колоритный город, он очень сильно выделяется на фоне других городов. Желаю городу оставаться таким же и сохранять этот колорит. Нам нужно перейти от возможности и потенциала к реальности. Желаю Владивостоку в день его 160-летия больше воплощений в реальность.
Михаил Ильич Ермаков поздравил Владивосток с юбилеем.
Много кто поздравил горожан во время марафона: и учредитель компании «Эта Груша» Ирина Хрущева, и галерист и меценат, директор Центра современного искусства «Арт-этаж» Александр Городний, и программный директор радио «Комсомольская правда Хабаровск» Эдуард Грищук. А также командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков, каноист и олимпийский призер Иван Штыль, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий, журналист, редактор сайта PrimaMedia «Город» Илья Табаченко, региональный директор сети «Кафема» Каталина Школа.
Александр Городний на прямой видеосвязи со студией.
ИСТОЧНИК KP.RU