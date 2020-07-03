«Комсомольская правда» провела большой праздничный марафон, посвященный 160-летию Владивостока

Четыре! Четыре часа прямого эфирав честь юбилея нашего любимого города! Радио «Комсомольская правда» при поддержке жилого комплекса «Фрегат-2» и торговой марки «Филимонов» провело 2 июля четырехчасовой онлайн-марафон. Во время эфира известные жители Владивостока поздравили город с его юбилеем, а радиослушатели могли выиграть подарки от наших партнеров.

Большой праздничный онлайн марафон.

ЮН И ОЧЕНЬ КРАСИВ

Одним из первых, кто вышел в прямой эфир и поздравил горожан с Днем города, стал глава администрации Владивостока Олег Гуменюк.

- Владивосток - мой любимый город, и я болею за него душой и сердцем. Я сделаю все, чтобы город с каждым годом жил лучше и лучше. Я вижу, насколько сильно жители Владивостока стали меняться в лучшую сторону и понимаю, что надо беречь то, что сделано для них. Уважаемые жители Владивостока, я от всего сердца поздравляю вас прекрасным праздником. Городу 160 лет, но он юн и очень красив: и рельефом, и домами, и улицами, но, самое главное, это наши жители. С праздником вас! Желаю, чтобы солнце светило в нашем Владивостоке как можно чаще и лица ваши улыбались, а глаза светились любовью, - сказал мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788421" frameborder="0"></iframe> Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил горожан в эфире радио "Комсомольская правда".

К поздравлениям всем жителям города присоединилась главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница 2», заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города Владивостока Антонина Петровна Алексашкина.

- С каждым годом Владивосток становится все краше и краше. Храм в Покровском парке, Золотой и Русский мосты, океанариум, набережные, скверы и парки. В развитии города активное участие принимают почетные граждане Владивостока. От имени совета почетных граждан, его руководителя Морозовой Светланы Сергеевны, поздравляю горожан со 160-летием города. Всех медицинских работников города, вставших на пути коварной инфекции и борющихся за жизнь каждого человека – всем желаю здоровья, счастья, трудиться на благо своей семьи и процветания нашего города, - отметила Антонина Алексашкина.

ТАЙНЫ ГОРОДА

Генеральным партнёром онлайн-марафона выступила компания «ФИЛИМОНОВ», которая более 15 лет разрабатывает и выпускает качественную продукцию, сочетая традиции и инновации. Кстати, во время онлайн-марафона жители города могли выиграть вкусные призы. Все, что нужно было сделать слушателям, это правильно ответить на вопросы, связанные с историей Владивостока. Например, вспомнить, как назывался головной магазин Торгового Дома «Чурин и Компания» и как назывались их внутренние деньги. В подарок от генерального партнёра победитель конкурса получил сочные и вкусные колбаски для гриля ТМ «ФИЛИМОНОВ»: колбаски Чивапчичи, колбаски Чивапчичи с сыром, купаты куриные и колбаски для жарки. Эти деликатесы, без сомнения, сделают пикник или отдых на даче сытным и незабываемым!

Победитель конкурса Александр с вкусными и сочными колбасками гриль для пикника ТМ "ФИЛИМОНОВ"

Компания «Эта груша» подарила нашему победителю сладкие призы: наборы фруктовых чипсов, сушеных фруктов и ягод. А компания «Мистер Краб» обеспечила победителей конкурса любимым многими приморским угощением - креветками.

«НА ВОЛНАХ» И НА ВОЛНАХ

Удалось в трансляции реализовать самые смелые идеи. Звездой эфира стал Виталий Миненко, инструктор SUP-школы SUP-gid. В прямой эфир он вышел прямо из моря, где был на своем SUP-борде. Те, кто наблюдал трансляцию в соцсетях и на сайте, с замиранием сердца смотрели, как спортсмен, общаясь со студией, пытается справиться с очередной большой волной. Устойчивую видеосвязь обеспечивали профессионалы из команды Vladzvuk, которые полностью взяли на себя техническое обеспечение трансляции. Благодаря их поддержке наши корреспонденты в разных точках Владивостока без каких-либо проблем связывались со студией. Так прямые включения были организованы на авторынке «Зеленый угол», возле ресторана грузинской кухни «Супра», около главпочтамта, на морском вокзале и на набережной Спортивной гавани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788420" frameborder="0"></iframe> Виталий Миненко, инструктор SUP-школы SUP-gid вышел в эфир радио "Комсомольская правда" прямо из моря.

Включаясь в эфир с улиц Владивостока, наши корреспонденты хотели показать весь его колорит. Взяли интервью у продавщицы нашего знаменитого пирожка пян-се. Продавец Эльвира Юрьевна рассказала, что уже более десяти лет продает эти пирожки на пару. Вспоминает, что не так давно во Владивосток приезжала передача «Орел и Решка», а участники съемочной группы лакомились приморским деликатесом. Из известных личностей Владивостока, кто покупал здесь Пян-се, Эльвира Юрьевна вспоминает бывшего мэра Игоря Пушкарева и разного рода заезжих артистов. Кстати, туристы из Южной Кореи говорят, что наш пян-се не похож на их, хоть и родом оттуда, это уже совершенно разные блюда, ибо готовятся они по-разному, да и начинка отличается.

НАСТУПИЛИ ВРЕМЕНА ПОЧИЩЕ!

С Днем города Владивостока всех горожан поздравил известный на всю Россию музыкант Илья Лагутенко:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788422" frameborder="0"></iframe> Поздравление Ильи Лагутенко Владивостоку с Днем города.

Кстати, благодаря нашему генеральному партнеру ЖК «ФРЕГАТ-2», во Владивостоке появляется всё больше новых, современных и красивых домов. Ко Дню рождения Владивостока наш партнер запустил летнюю акцию. При покупке 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «ФРЕГАТ-2» вы получаете скидку 3000 рублей с каждого квадратного метра.

К поздравлениям в адрес Владивостока в прямом эфире присоединилась Оксана Хорошун, специалист отдела продаж ООО СЗ «Жилкапинвест», которое является застройщиком ЖК «ФРЕГАТ-2».

специалист отдела продаж ООО СЗ «Жилкапинвест» Оксана Хорошун на прямой видеосвязи со студией

- В этот солнечный замечательный день поздравляем всех с Днём города! Мы в свою очередь предлагаем горожанам большой выбор программ поддержки, чтобы покупка квартиры была доступной для каждой семьи. Наша компания запустила новую программу: при покупке 2- или 3-комнатной квартиры в ЖК «ФРЕГАТ-2», ЖК «Дом на Бульваре» или ЖК «Видный» покупатель получает страховку от потери работы на 1 год. Таким образом, если вы теряете работу в течение года с момента покупки квартиры, страховая компания ежемесячно на протяжении до полугода выплачивает вам по 50 тысяч рублей. Страховка поможет вам спокойно найти новую работу и решить все финансовые вопросы, - говорит Оксана Хорошун.

Жителей города с юбилеем поздравила заслуженный работник культуры РФ, председатель Советов Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Сергеевна Морозова.

Председатель Советов Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Сергеевна Морозова в эфире онлайн марафона

- 58 лет назад я приехала во Владивосток, тогда мне было 20 лет. Город поразил меня своей воздушностью, заливами и океаном. Мне тогда показалось, что воздух здесь хрустальный. Я влюбилась в этот город, и влюбилась навсегда. Я видела, какой жизнь во Владивостоке была в разные периоды, и сейчас могу с уверенностью сказать, что сейчас мой любимый город меняется, и меняется в лучшую сторону. Пусть наш любимый город соединит свое сердце – городское, с нашими сердцами – людскими, и пусть они бьются в едином ритме. Счастья вам, здоровья, и жить нам в мире и дружбе, - заявила Светлана Морозова.

Свои слова поздравления в прямом эфире радио сказал генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев.

Дмитрий Алексеев пожелал Владивостоку перейти от возможности и потенциала к воплощению в реальность.

- Для меня Владивосток – это фронтир русской цивилизации на Дальнем Востоке и Тихом океане. В этом есть и определенный вызов, но также заложены и определенные возможности, которые нам предстоит реализовать. Владивосток – это самобытный и колоритный город, он очень сильно выделяется на фоне других городов. Желаю городу оставаться таким же и сохранять этот колорит. Нам нужно перейти от возможности и потенциала к реальности. Желаю Владивостоку в день его 160-летия больше воплощений в реальность.

Михаил Ильич Ермаков поздравил Владивосток с юбилеем.

Много кто поздравил горожан во время марафона: и учредитель компании «Эта Груша» Ирина Хрущева, и галерист и меценат, директор Центра современного искусства «Арт-этаж» Александр Городний, и программный директор радио «Комсомольская правда Хабаровск» Эдуард Грищук. А также командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков, каноист и олимпийский призер Иван Штыль, художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий, журналист, редактор сайта PrimaMedia «Город» Илья Табаченко, региональный директор сети «Кафема» Каталина Школа.