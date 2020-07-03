В организме двухмесячной девочки, умершей от порока сердца на Сахалине, нашли алкоголь

Трагедия случилась в небольшом сахалинском городе Томари. В мае этого года в полицию позвонила 35-летняя женщина, которая несколько месяцев назад в третий раз стала мамой. Она рассказала, что ее новорожденная дочь не дышит. На место незамедлительно выехали оперативники. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Девочка уже была мертва, медиками оставалось лишь констатировать смерть. По факту обнаружения тела новорожденного ребенка началась доследственная проверка.

За это время удалось выяснить, что малышка родилась 29 марта. Жила вместе с мамой и ее 36-летним любовником, который не был ей биологическим отцом, в доме №24 по улице Юбилейная. Женщина приехала сюда не так давно. Сама родом из поселка Тымовский, девочку родила в Южно-Сахалинске, а спустя месяц переехала в Томари. К сожалению, примерной мама назвать ее было нельзя.

- Она нигде не работала, потому что была в декрете, ее сожитель был официально трудоустроен на должности слесаря, - рассказывает источник «КП». – Семья выпивала. У мамы уже есть сомнительный «послужной список». Это не первая ее беременность и не первые роды. Ее уже дважды лишали родительских прав. Где сейчас находятся эти дети – мне неизвестно. Но отцом этих детей ее сожитель также не является. Вредную привычку женщина так и не бросила. Говорила: «Пила, пью и пить буду». За месяц до трагедии ее также привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Спустя еще месяц после начала доследственной проверки в деле появилась еще одна жуткая деталь. Результаты судебно-медицинской экспертизы указали, что девочка умерла от врожденного порока сердца. Только вот вскрытие показало - в организме ребенка был этиловый спирт, который, как говорят следователи, «поступил извне».

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что ни мама погибшего ребенка, ни ее сожитель не были судимы. На учете у нарколога и психиатра в Томари не стояли. Решение о возбуждении уголовного дела приняли, как только были готовы результаты экспертизы. Пока сказать, какое количество этилового спирта обнаружили в организме ребенка нельзя, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. - Сейчас проводится целый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего с ребенком, также будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагедии.

Проверку инициировала и областная прокуратура. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.