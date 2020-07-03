Блондинки на поводках: прогулка в стиле БДСМ по центру Владивостока шокировала общественность

Гуляющая по Спортивной набережной Владивостока троица привлекла внимание очевидцев и сотрясла соцсети. Оно и понятно. Молодой человек в эффектном светлом костюме и две блондинки в нижнем белье, да еще и на поводках – зрелище, мягко говоря, непривычное. Поэтому остаться незамеченными в столь людном месте герои не могли. На это и был расчет. Видео моментально разлетелось по сети, вызвав споры о причинах столь эпатажного поступка. «КП-Владивосток» решила не основываться на слухах, а отыскать создателя ролика. И нам это удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788513" frameborder="0"></iframe> Молодой житель Владивостока вышел на прогулку с девушками на поводках.Видео: предоставлено героем публикации

«Хозяином» белокурых красоток оказался молодой житель Владивостока. 21-летний Егор в сети себе выбрал ник – оnokonda.

– Можно сказать, что это мой сценический псевдоним. Написано через «о» – не случайно, первые три буквы – часть моей фамилии, – поделился начинающий блогер.

По словам парня, прогулка по набережной с красивыми девушками в нижнем белье задумывалась не столько ради хайпа, а на радость окружающим.

– Первым подобное видео еще несколько лет назад снял московский блогер Давид Манукян. Я не скрываю, что воспользовался идеей. Хотелось, как то разнообразить скучные будни, поднять настроение людям, уставшим от карантина. Когда мы шли, все улыбались. Большинство реагировали адекватно. Подходили, чтобы сфотографироваться, – рассказал Егор.

Взгляды прохожих оказались прикованы к необычной троицеФото: принтскрин видео.

И, если в процессе съемок негатива особо не было, то многие пользователи социальных сетей обрушились с критикой.

«Ночных бабочек на прогулку вывели и привязали, чтобы не разлетелись», «Что за срамота? Где полиция?», – с негодованием отнеслись некоторые приморцы.

На нападки в соцсетях герой отвечал, казалось с нарочитой наглостью, еще больше разжигая споры.

– Я считаю, что люди, которые в основном сидят дома, никак не самовыражаются, вообще не участвуют в жизни города, а лишь готовы нападать в интернете – просто диванные критики. На их комментарии я отвечал соответственно. Например, кто-то после просмотра видео писал, что «это девушки с низкой социальной ответственностью». Я же в ответ заявлял, что «у меня вагон таких», не споря, а подогревая интерес. При этом хочу отметить, что положительных отзывов, гораздо больше, чем негативной реакции, – поделился парень.

В роли обольстительниц выступили знакомые модели Егора. По словам блогера, для съемок девушкам пришлось потрудиться.

– Во-первых максимально сложно сохранять «покер фейс» и быть сдержанными. Во-вторых они шли на каблуках, а гуляли мы довольно долго, они бедные натерли мозоли, но вида вообще не подавали. К тому же особо умные мужчины иногда подбегали, стараясь шлепнуть по попе или потрогать. Где-то я успевал отреагировать, где-то нет. А девчонкам при этом приходилось сохранять спокойствие и не выходить из образа. Так что их актерская игра, дорогого стоит, – поблагодарил своих спутниц создатель эпатажа.

В обычный жизни парень отнюдь не разбалованный мажор, как это может показаться на первый взгляд. Егор воспитывался в военной семье, учился вместе с братом в Суворовском училище, а сейчас работает маркетологом. Так что с воспитанием у молодого человека нет проблем. По крайней мере общается парень вполне корректно и после разговора о нем осталось лишь положительное впечатление.

За несколько дней количество подписчиков на личной страничке героя в интернете заметно выросло.

– Как маркетолог, я помогаю другим организациям развиваться в Инстаграме, почему бы не попробовать разить и свой личный блог. У меня есть много идей, пока не буду раскрывать все карты, но контент будет основываться не только на подобных видео. Хочу делать добрые клипы, обязательно будут какие-то благотворительные акции, – подытожил молодой человек.

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