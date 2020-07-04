2020-07-04T03:19:26+03:00
Общество

Скоро накроет: очередной циклон принесет в Приморье дожди и похолодание

Погода в крае испортится в воскресенье
Милана СОКОЛ
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Синоптики снова прогнозируют дожди на большей территории краяСиноптики снова прогнозируют дожди на большей территории краяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стоило приморцам буквально пару дней насладиться теплом и солнышком, как небесная канцелярия готова преподнести очередной неприятный сюрприз. Начиная с воскресенья, погода в регионе испортится. Первые дни следующей недели по прогнозом синоптиков «Примпогоды», будут дождливыми. К тому же под воздействием фронтальных разделов циклона, проходящего на Хабаровским краем, в Приморье похолодает.

В первый выходной июля погода в крае зависит от поля повышенного атмосферного давления. В субботу на большей территории Приморья переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром некоторые районы окутает туман. Под влиянием фронтов циклона, кратковременные дожди могут пройти на севере края. Сегодня ожидается северный умеренный ветер, который днем поднимется до сильного. В зависимости от расположения районов воздух прогреется от +19 до +32°C.

Во Владивостоке 4 июля облачно, утром слабая морось, туман. Прояснение ожидается во второй половине дня. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. В городе столбики термометров поднимутся до +19...+21°C, в пригороде до +26°C.

В Уссурийске в субботу переменная облачность, без осадков. Ожидается ветер южный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +25...+27°C.

В Находке облачно, с утра слабая морось, туман. Днем прояснится. В городе будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный. Ожидается +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +19°C.

В воскресенье над Хабаровским краем будет перемещаться еще один циклон, но уже по более южной траектории. Его фронтальные разделы станут причиной дождей над большей территорией Приморья. 5 июля в крае похолодает на 4-8 градусов. Минимальные температуры в регионе составят +9…+18 °С.

В понедельник синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. При этом температурный фон будет достаточно высоким, по сравнению с выходными. Хабаровский циклон окажет влияние на погоду в Приморье и во вторник, осадки продолжатся на большей территории края. Специалисты считают, что дожди прекратятся в среду, когда фронтальные разделы сместятся на восток.

В выходные дни в Приморье погода опять начнет портиться

Циклон, проходящий над Хабаровским краем, принесет в Приморье дожди на большую часть региона (подробнее...)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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