2020-07-04T05:22:39+03:00
Происшествия

«Пункт назначения»: на новом участке федеральной трассы в Приморье произошло массовое ДТП, одна из машин сгорела дотла

Аварию спровоцировал кроссовер, выехавший на встречную полосу для обгона. Момент столкновения попал на видео
Милана СОКОЛ
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Авария произошла но новой трассе в ПриморьеАвария произошла но новой трассе в ПриморьеФото: принтскрин видео.
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Сцена, напоминающая съемки известного голливудского сиквела «Пункт назначения», развернулась в Приморье. ДТП случилось на недавно открытом участке федеральной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный, строительство которой вот уже несколько лет активно идет в крае. Авария произошла недалеко от развязки на деревни Царевка и Моленый Мыс.

Момент серьезного происшествия попал на видеорегистратор очевидца.

На кадрах отчетливо видно, как кроссовер выехал на встречную полосу, обгоняя поток попутных авто. Стоит отметить, что разметка на данном участке еще не нанесена. Завершить маневр водителю Toyota Rav4 не удалось. Лоб в лоб в него влетел микроавтобус.

Момент лобового столкновения в приморье попал на видео.Видео: dpscontrol

Во время столкновения у Toyota Hiace оторвало колесо, так что затормозить неуправляемая машина смогла далеко не сразу. По словам очевидцев, микрик успел задеть Toyota Prius, после чего докатился до моста и загорелся.

– На наших глазах случилось, очень страшно. Микроавтобус сгорел за считанные минуты, – поделились очевидцы в социальных сетях.

Как уверяют свидетели, экипаж горящей машины успел эвакуироваться, парни выбежали из микроавтобуса прежде чем он вспыхнул, как спичка.

Последствия серьезного ДТП на трассе в Приморье.Видео: dpscontrol

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны Большого Камня 3 июля в 20:04.

– Приступив к тушению, в 20.22 пожар был локализован, а в 20.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 7 квадратных метро. Пострадавших в результате пожара нет, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Toyota Rav4 после столкновения вылетела с дороги в кювет. Водителю и пассажирке помогли выбраться из салона свидетели.

– Ну не неситесь вы на обгон, если не видите, что впереди. Там же слепая зона под мостом, сколько таких случаев уже там было, в миллиметрах расходились. В этот раз не разошлись, – сетуют местные жители.

Несмотря на масштаб аварии, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Напомним, трасса Владивосток – Находка – Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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