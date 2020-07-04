Во Владивостоке медики провели ювелирную операцию для спасения 8-месячного малыша

На жизненном пути маленького Кирилла и его семьи выпало немало испытаний. За 8 месяцев мальчик уже ни один раз побывал в больнице. Дело в том, что малыш родился недоношенным, весом всего 700 граммов. К тому же ребенок появился на свет с паховой грыжей, которая со временем достигла диаметра 12 сантиметров и просто не давала нормально ему развиваться. К счастью, Кирюша оказался в надежных руках специалистов медцентра ДВФУ. Медики провели операцию, которую, кроме, как ювелирной не назовешь.

Маленький Кирилл со своим спасителем. Фото: предоставлено пресс-службой МЦ ДВФУ.

Как рассказали специалисты, врожденная патология доставляла малышу неудобства. Грыжа неоднократно ущемлялась, ребенок не мог элементарно перевернуться. Мальчик постоянно беспокоился, плакал, грыжа давила на кишечник, ходить в туалет самостоятельно грудничок не мог.

Огромная грыжа угрожала жизни ребенка. Фото: предоставлено пресс-службой МЦ ДВФУ.

Плюс ко всем проблемам, у недоношенного малыша наблюдались осложнения в развитии сердца и легких. Учитывая все аспекты и не самую благоприятную эпидемиологическую обстановку в крае, многие хирурги не решались оперировать сложный случай. Представить состояние родителей, которые с рождения борются за здоровье сына, просто страшно. Особенно, когда промедление может стоит жизни драгоценного чада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788677" frameborder="0"></iframe> Мама маленького Кириши со слезами благодарит докторов.Видео: предоставлено медицинским центром ДВФУ

За спасение ребенка взялись специалисты университетской клиники, расположенной на острове Русский.

– Мальчика нужно было срочно спасать, так как дефект брюшной стенки не просто мешал ребенку развиваться, а требовал оперативного хирургического вмешательства из-за угрозы серьезного ущемления грыжи и как следствие, нарушения кровоснабжения и некроза кишки, – поделился детский хирург, заведующий операционным блоком МЦ ДВФУ Игорь Нелюбов.

По словам специалиста, откладывать операцию дальше было нельзя. Кириллу грозил перитонит. Заболевание опасно даже для взрослых, что уж говорить о крохе с ослабленным здоровьем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788680" frameborder="0"></iframe> Заведующий операционным блоком Игорь Нелюбов рассказал о маленком пациенте.Видео: предоставлено медцентром ДВФУ

Спасительная операция длилась около часа. Сложность заключалась в огромном размере грыжи и маленькой брюшной полости ребенка. Грыжу удаляли через микроскопические проколы в брюшной стенке – около 3 миллиметров.

– Врач максимально аккуратно исправил опасную патологию, благодаря прогрессивному лапароскопическому методу в современной хирургии. В медцентре есть все необходимое оборудование, а у врачей накоплен огромный опыт. Однако с таким размером грыжи у маленького пациента специалисты столкнулись впервые. Поэтому операция действительно уникальная, – прокомментировала ведущий менеджер по связям с общественностью Медицинскго центра ДВФУ Лидия Воложанина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788681" frameborder="0"></iframe> Врачи медцентра ДВФУ провели уникальную операцию.Видео: предоставлено пресс-службой медцентра

Пока ребенок спал под общим наркозом, оптимальную дозу которого медики подобрали, чтобы не навредить малышу, хирург зашил отверстие откуда выходила грыжа. Врачи потрудились на славу, теперь невооруженным взглядом даже не увидишь, что у мальчика ранее был какой-то дефект в области паха. Жизни и здоровью Кирюши сейчас ничего не угрожает. Спустя 4 дня мальчика выписали вместе со счастливой мамой домой.

Редакция «Комсомолки» благодарит медиков за труд и желает маленькому жителю Владивостока богатырского здоровья.

После операции малыш стал чаще улыбаться. Фото: предоставлено пресс-службой МЦ ДВФУ.

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