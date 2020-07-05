2020-07-05T13:03:20+03:00
Происшествия

В поселке Заводском 33-летний мужчина зарезал свою беременную сожительницу, отдыхающую на берегу озера

Момент сразу после зверского убийства попал в объективы камер очевидцев [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В поселке Заводском 33-летний мужчина зарезал свою беременную сожительницу, отдыхающую на берегу озераВ поселке Заводском 33-летний мужчина зарезал свою беременную сожительницу, отдыхающую на берегу озера
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Зверское убийство на глазах отдыхающих произошло 4 июля на берегу искусственного озера в поселке Заводскои . 33-летний мужчина зарезал свою беременную сожительницу, находящуюся на седьмом месяце беременности, а орудие убийства выбросил в воду.

По предварительной информации, компания людеи , среди которых были потерпевшая и ее сожитель, отдыхали на озере. В какои -то момент женщина стала просить у сожителя ключи от квартиры, чтобы он не потерял их на природе. Но по непонятным причинам вспыхнул конфликт. Мужчина не стал отдавать ключи и началась перепалка. В пылу ссоры в руках у сожителя возник нож, которым он нанес удар в раи он груднои клетки своей сожительнице, которая находилась на седьмом месяце беременности.

Убийство в поселке Заводском.

Судя по кадрам видео, снятым очевидцем, убийца выкинул нож в воду а затем неспешным шагом покинул место преступления.

Пострадавшей вызвали скорую. Врачи из последних сил боролись за спасение жизней беременной женщины и ее ребенка. К сожалению, все усилия были тщетны, медикам не удалось их спасти.

Найти виновника убийства не составило труда. На мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убии ство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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