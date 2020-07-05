Дрифт у фонтана и голый мужик: на набережной Спортивной гавани Владивостока замечены хулиганы
В центре Владивостока на набережной Спортивной гавани неизвестный мужчина за рулем Toyota Mark II устроил дрифт вокруг центрального фонтана. Пока он выписывал круги вокруг чаши фонтана, другие участники хулиганской выходки купались в самом фонтане.
Хулиганские развлечения молодых людей в центре Владивостока попали в объективы видеокамер. На них видно, что пока водитель устраивал фонтанный дрифт, его товарищи поддерживали его. Один из парней и вовсе оказался голым.
К слову сказать, ребята ничуть не стеснялись постороннего присутствия и обращенных на них взоров очевидцев, которые и записали неадекватные выходки людей на видео.
Дрифт у центрального фонтана Владивостока.
Когда кадры попали в сеть, на них наложили звуки из документального фильма о жизни шимпанзе. Таким образом автор видеоролика решил пошутить над поведением молодых людей, устроивших хулиганские выходки в центре Владивостока. Полиция пока никак не отреагировала на этот инцидент.
ИСТОЧНИК KP.RU