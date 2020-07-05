2020-07-05T13:25:04+03:00
Общество

Дрифт у фонтана и голый мужик: на набережной Спортивной гавани Владивостока замечены хулиганы

Пока гонщик выписывал круги вокруг центрального фонтана, другие хулиганы решили поддержать его, сняв с себя всю одежду
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Дрифт у фонтана и голый мужик: на набережной Спортивной гавани Владивостока замечены хулиганыДрифт у фонтана и голый мужик: на набережной Спортивной гавани Владивостока замечены хулиганы
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В центре Владивостока на набережной Спортивной гавани неизвестный мужчина за рулем Toyota Mark II устроил дрифт вокруг центрального фонтана. Пока он выписывал круги вокруг чаши фонтана, другие участники хулиганской выходки купались в самом фонтане.

Хулиганские развлечения молодых людей в центре Владивостока попали в объективы видеокамер. На них видно, что пока водитель устраивал фонтанный дрифт, его товарищи поддерживали его. Один из парней и вовсе оказался голым.

К слову сказать, ребята ничуть не стеснялись постороннего присутствия и обращенных на них взоров очевидцев, которые и записали неадекватные выходки людей на видео.

Дрифт у центрального фонтана Владивостока.

Когда кадры попали в сеть, на них наложили звуки из документального фильма о жизни шимпанзе. Таким образом автор видеоролика решил пошутить над поведением молодых людей, устроивших хулиганские выходки в центре Владивостока. Полиция пока никак не отреагировала на этот инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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