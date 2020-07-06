Во Владивостоке из-за ремонта дорог сразу на нескольких важных улицах перекрыт проезд

Во Владивостоке перекрыли проезд сразу на нескольких участках дорог. Всему виной ремонтные работы различного характера. Где-то меняют трубы, где-то устраняют порывы после гидравлических испытаний, на иных участках идет комплексный ремонт дорожного полотна. Мы проанализировали ситуацию на дорогах Владивостока и составили карту дорожных перекрытий.

- Улица Лазо в районе дома № 9. Полностью перекрыт проезд по улице в обоих направлениях до 17 июля. Здесь можно пройти только пешеходам по нечетной стороне домов.

- Пушкинская улица от дома № 7 до дома №15. На этом участке идет перекладка труб. Здесь тоже можно пройти лишь пешеходам, да и только по одной стороне, ближе к Светланской. Впрочем, можно постараться обойти участок ремонта и по противоположной стороне, но придется потоптаться по газону, чего мы вам не рекомендуем.

- Улица Ломоносова (часть проезда с Всеволода Сибирцева на проспект Красного Знамени) от дома № 23 по Толстого до дома № 25 по Толстого. Проезд невозможен в обоих направлениях до 31 июля.

- Участок улицы Ватутина от пересечения с улицей Невельского до дома №56А по Стрелковой улице. Проезд в обоих направлениях перекрыт до 19 июля. Впрочем, пока на этом участке строительная техника работает не в полную силу, поэтому пока еще здесь можно проехать, да и пешеходы могут свободно обойти это место.

- Перекресток улиц Южно-Уральской и Вострецова перекрыт до 1 августа. Проехать его невозможно, но пешеходы спокойно могут обойти участок стороной.