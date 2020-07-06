Человек и пароход: танкер, построенный в Приморье, назовут «Нурсултан Назарбаев»

6 июля, в Приморье на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень состоялась закладка пятого по счету танкера типа «Афрамакс». Судно получило название в честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, которому сегодня исполнилось 80 лет

Во время торжественной церемонии губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку, сообщает пресс-служба ССК «Звезда».

Памятная закладная табличка судна типа "Афрамакс", получившего название "Нурсултан Назарбаев"

— Нурсултан Абишевич сделал все для создания Содружества Независимых Государств, был одним из его основоположников. На протяжении всех 30 лет руководства Казахстана он сохранял дружеские, тесные отношения с Россией, — заявил глава региона.

Напомним, головное судно серии «Афрамакс», сошедшее со стапеля «Звезды» в мае этого года, получило название «Владимир Мономах». В его закладке в сентябре 2018 года принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Судно сейчас проходит швартовые испытания.

Работники ССК "Звезда" на церемонии закладки танкера. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

СПРАВКА:

В портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». Сейчас на судоверфи ведется строительство пяти из них. Танкеры «Афрамакс» имеют дедвейт 114 тысяч тонн, длину 250 метров, ширину 44 метра. Они первые суда такого типа, построенные в России.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению президента России. Портфель заказов судоверфи состоит из 39 судов, а с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая заказ на 28 судов. В линейку «Звезды» входят суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, коммерческие суда для транспортировки грузов, суда ледового класса, элементы морских платформ, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, ранее в России не выпускавшаяся из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Владимир Путин: «Это реальная победа, поздравляю»

Со стапелей «Звезды» спущен первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» [подробно]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14