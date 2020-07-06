2020-07-06T14:10:18+03:00
Общество

Билеты Владивосток - Сочи за 6039 рублей: во сколько действительно обойдется приморцу полет к Черному морю

Туроператоры предлагают дальневосточникам перелеты и проживание в отелях по невероятно низким ценам
Кристина ГРИН
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Всего 9 часов, и вы на берегу Черного моря.Всего 9 часов, и вы на берегу Черного моря.Фото: Мария ЛЕНЦ
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6 июля авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Сочи. Впервые из столицы Дальнего Востока долететь до Черноморского побережья можно без пересадок. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю. Кстати, как сообщает пресс-служба компании, загрузка первого рейса составила 100%. По словам генерального директора «России» Сергея Александровского, в планах за лето 2020 выполнить больше 45 рейсов и перевести около 25 тысяч пассажиров.

Разумеется, такой спрос на авиабилеты по маршруту «Владивосток – Сочи» вызван не только сложной эпидемиологической ситуацией, которая заблокировала вылеты заграницу, но и низкими ценами. Как сообщают дальневосточники, за несколько дней до старта программы с лояльными ценами в Краснодарский край, стоимость посадочного места в боинге за перелет туда-обратно была 13 297 рублей, включая багаж. Никаких дополнительных взносов не потребуется. И речь здесь не о студентах или пожилых гражданах, а о всех без исключения. За эту сумму некоторые владивостокцы улетели 6 июля, а вернутся 10 числа. Примечательно, что слетать в Москву только в один конец стоит в два раза дороже.

Как вам билет в Сочи на денек за 10 тысяч? Источник: aviasales.ru

Как вам билет в Сочи на денек за 10 тысяч? Источник: aviasales.ru

Рынок авиабилетов тотально нестабилен. Некоторое время назад найти билет Владивосток - Сочи - Владивосток можно было и за 10 782 рубля. На момент подготовки статьи за поездку в Сочи из Владивостока с вылетом 14 июля и прилетом обратно 17 числа просят 14 717 рублей. Сам перелет займет 9 с половиной часов, после чего вы окажетесь в одном из главных туристических мест России.

Важно отметить, что не дремлют и турагентства. Они в свою очередь не скромничают в своих акциях. Например, на сайте одного из популярных операторов указано, что 4 дня отпуска в Сочи вместе с перелетом и проживанием в отеле (не пятизвездочном, конечно, но до берега – 300 метров) и без питания обойдутся для жителей Владивосток в 13 тысяч рублей. Удивительно, но это цена за двухместный номер и за перелет двух туристов. Феноменально дешево.

Очевидно, что стоимость билетов на самолет, который домчит вас на курорты Краснодарского края, будут повышаться. Но уже 11 июля из Владивостока открываются прямые перелеты в Симферополь. И там нас тоже ждут интересные цены. Например, прямо сейчас можно купить билет из Владивостока в Крым и обратно за 12 237 рублей! Правда, возвращаться придется уже на следующий день, 12 июля. На другие даты билеты уже от 16 888 рублей.

Можно слетать в Крым за 12 тысяч с небольшим, если вам ненадолго. Источник: aviasales.ru

Можно слетать в Крым за 12 тысяч с небольшим, если вам ненадолго. Источник: aviasales.ru

Кстати, карантин из-за эпидемии коронавируса снят в Краснодарском крае еще в середине июня, а 21 числа закрылись и все обсерваторы, поэтому курортный регион уже несколько недель готов принимать туристов. Гостиницы, рестораны и пляжи вернулись к нормальной жизни. Начался летний сезон и в Крыму. Власти здесь также сняли режим самоизоляции еще 15 июня. Поэтому Симферополь и его жаркий пляж с нетерпением ждут жителей других регионов, которые отправились в отпуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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