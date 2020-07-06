Владивостокцы ныряют и загорают в ожидании начала купального сезона

Во Владивостоке купальный сезон до сих пор не открыт официально, виной тому пандемия коронавируса. Если в обычное время уже к середине июня жителям и гостям города дают информацию о том, где можно купаться, а где – только загорать, то в этом году все намного сложнее. Когда ждать открытия купального сезона в 2020 году, разбирались журналисты «Комсомольской правды».

Сейчас в крае действует режим повышенной готовности, из-за которого запрещены все массовые мероприятия. Фактически официальное открытие купального сезона означает, что людям разрешают в большом количестве собираться на побережье. Именно поэтому решение о начале купального сезона в 2020 году будет принимать оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Жители Владивостока с упоением ждут солнечной погоды, чтобы вырваться на мореФото: Сергей БАЛАНОВ

Сейчас в Приморье постепенно ослабляют действующий режим ограничений, уже к привычной жизни вернулись спортивные залы, фитнес-центры и бассейны. Поэтому если очень хочется приобщиться к водным процедурам, официально открыть купальный сезон можно в бассейне – так безопаснее. И это не шутка. Во-первых, сейчас нет ни одного пляжа, где бы дежурили спасатели. Во-вторых, до сих пор не озвучены результаты проб воды на городских пляжах. Так что купаться в море сейчас можно только на свой страх и риск.

Перед открытием купального сезона местный Роспотребнадзор обязан взять пробы воды с каждого городского пляжа, проверить ее и выяснить, в каких бухтах можно купаться без риска. В приемке участвуют и сотрудники МЧС. Итогом, как правило, становится перечень с указанием, где официально разрешено купаться, а какие территории будут работать в режиме «зоны отдыха».

Жители Владивостока замерли в ожидании открытия купального сезонаФото: Сергей БАЛАНОВ

Впрочем, запрет на купание в определенных бухтах Владивостока никогда не воспринимался серьезно. Так происходит и сегодня: каждые выходные пляжи усеяны людьми, в море полно отдыхающих. Тем более, что в этом году в июне и начале июля небесная канцелярия подарила жителям Владивостока несколько настоящих летних солнечных дней, чему люди были несказанно рады, устремившись наслаждаться морским бризом, шумом прибоя и красотами пляжей. И тем не менее, советуем пока не торопиться.

А в это время

Спасатели дали рекомендации по правилам поведения на воде. Следует помнить, что категорически запрещается купаться в водоемах с сильным течением и многочисленными водоворотами, около мостов, ледорезов. Также не стоит купаться одному, так как в случае беды оказать помощь будет некому. Если вы оказались в быстром течении, то лучше не бороться против него, иначе легко выбиться из сил и утонуть. Лучше всего, не нарушая дыхания, плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.

Пока официально купальный сезон во Владивостоке не открыли, но это не мешает горожанам отдыхать у водыФото: Сергей БАЛАНОВ

Муниципальные пляжи Владивостока:

ул. Садгородская, 23;

ст. Седанка, ул. Глинки, 10;

Парк культуры и отдыха им. С. Лазо;

ст. Санаторная (располагается левее парка имени Лазо);

Амурский залив, ст. Чайка;

Мыс Кунгасный;

Спортивная набережная;

Мыс. Токаревского;

Бухта Улисс;

Бухта Лазурная;

Бухта Аякс, Набережная ДВФУ;

Остров Русский, бухта Аякс.