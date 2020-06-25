2020-07-06T16:40:44+03:00
Общество

Юрий Трутнев будет контролировать ход разработки Национальной программы развития Дальнего Востока

Такое поручение Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу дал глава Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам оперативного совещания с вице-премьерами
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В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» Правительство РФ приступило к разработке Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ будет разработан и утвержден в трёхмесячный срок. Программа определит пути развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

«Мы всегда уделяли Дальнему Востоку особое внимание. И в этом смысле Национальная программа станет продолжением нашей последовательной работы по развитию этого стратегически важного макрорегиона. Цель программы – в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России», - подчеркнул Михаил Мишустин.

«Под ускоренным социально-экономическим развитием Дальнего Востока подразумевается достижение таких целей, как превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения и показателей экономического развития. Мы должны подготовить предложения по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, для снижения административных барьеров и уменьшения давления со стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты», – пояснил Юрий Трутнев.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2035 года предусматривает рост объёмов строительства жилья более чем в полтора раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования, всех услуг и сервисов, которые необходимы людям. Комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока – миграционный отток населения. Важная часть Национальной программы – оздоровление инвестиционного климата, увеличение объёма накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, а также создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток. Это даст региону более 30 тыс. новых рабочих мест. Особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт.

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