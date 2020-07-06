На башнях-близнецах экс-мэра Владивостока зажглась подсветка

На башнях ЖК «Магнум» во Владивостоке зажглись цветные прожекторы, направленные в небо. На иллюминацию обратили внимание горожане вечером 6 июля.

Напомним, две 24-этажные башни на улице Володарского, соединенные перемычкой в районе 21-23 этажей и украшенные двумя коническими антеннами, строит бывший мэр Владивостока Владимир Николаев.

Каждую башню украшает антенна конической формыФото: Сергей БАЛАНОВ

Это будет не просто жилой комплекс, это первый во Владивостоке закрытый клубный дом премиум-класса.

- Только члены клуба решают, кто будет жить в доме, пользуются всеми привилегиями, полным спектром услуг клуба, начиная от консьерж-службы и заканчивая уникальной системой «Умный дом», - говорится на сайте проекта.

ЖК Магнум - это две 24-этажные башниФото: Сергей БАЛАНОВ

Правда, в какой-то момент сам Николаев объявил, что «Магнум» будет апарт-отелем. Однако позже эти планы не подтверждались. В башнях расположено 320 квартир свободной планировки площадью от 68 до 204 квадратов с панорамным видом на бухту Золотой Рог.

Прожекторы рассекают облакаФото: Сергей БАЛАНОВ

Сдать дома в эксплуатацию планировали еще в 2016-2017 годах, но до сих пор строительство не завершено. Говорят, что Николаев строит комплекс за свой собственный счет, без привлечения денег банка или, тем более, дольщиков, поэтому и не ограничен в сроках. Городские легенды воспевают золотые унитазы и прочий интерьерный шик в тех апартаментах, отделка которых уже завершена.

Это будет жилье премиум-классаФото: Сергей БАЛАНОВ

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