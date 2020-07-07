Эксперт приморского банка рассказал, стоит ли ждать краха доллара и укрепления рубля

Андрей Владимирович Махов, начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что сейчас в мире происходит валютой. Почему курс одних денежных единиц растет, в то время как другие идут на спад? Ожидать ли нам обвал доллара и укрепит ли свои позиции рубль? Где хранить сбережения? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем подкасте.

- Андрей Владимирович, что происходит сейчас с валютой во всем мире?

- Все страны стараются поддерживать свою экономику, отсюда и изменение курса национальной валюты. На данный момент мы видим, что есть предпосылки к девальвации доллара, из-за чего он утратит статус резервной валюты. Но при этом никто не задумывается над тем, какая валюта придет взамен доллару. То же евро не потянет, в еврозоне такие же проблемы, как и в США, а она - самая крупная экономика в мире. Около 70% товарооборота происходит в расчете на доллар США. Конечно сейчас многие страны переходят на расчеты в евро и юанях, потому что опасаются санкций, но пока это не те объемы, которые могут конкурировать с долларом США.

- При каких условиях один доллар США вновь будет стоить 60-62 рубля?

- Лично я к этому отношусь скептически. Наша страна заинтересована в поддержке экономики, а сильный рубль, как это не парадоксально, вредит экономике. Это значит, что нашему Центробанку необходимо найти некий паритет, чтобы стимулировать рост экономики. При сильном рубле импорт будет выдавливать наше собственное производство.

- Как в это непростое время сохранить свои сбережения? Что посоветуете жителям Приморья?

- Я советую использовать те же инструменты, что и раньше. Это вклады и депозиты. Кто-то предпочитает хранить деньги в валюте, но это не совсем выгодно, потому что инфляция обесценивает бумажные деньги.

- По вашему мнению как долго сохранится эта тенденция по изменению курсов валют? Когда ждать укрепления рубля и ждать ли вообще?

- Мы ожидаем, что курс рубля по отношению к доллару США подрастет. Мое личное мнение - в этом году мы выйдем на курс 70-75 рублей за один доллар. Опять же все завязано на мировые экономики. По земному шару прошелся коронавирус, сейчас все с замиранием сердца ждут новостей о второй волне COVID-19. Можно сказать, что все экономики мира встали, и сейчас их пытаются раскачать. То, как быстро и насколько успешно страна выйдет из этого кризиса, и определит на ближайшее время курс ее национальной валюты.