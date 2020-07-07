2020-07-07T10:51:01+03:00
Общество

Во Владивостоке открылась вакансия с зарплатой 500 тысяч рублей

В такую сумму оценили труд исполнительного директора компании
Кристина ГРИН
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В дальневосточной столице ищут энергичного и харизматичного сотрудника.В дальневосточной столице ищут энергичного и харизматичного сотрудника.Фото: pixabay.com
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6 июля на одном из сайтов по поиску работы появилось очень привлекательное предложение. А привлекательное оно по большей части заработной платой. Работодатель, в качестве которого выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, обещает заработную плату от 200 до 500 тысяч исполнительному директору. Занятость будет полной, а наличие высшего образования и опыт работы – необходимым условием, чтобы претендовать на эту должность.

Вакансия открыта, поэтому еще есть возможность испытать судьбу. Но нужно быть готовым к тому, что такой заработной плате придется соответствовать.

Будущий исполнительный директор должен хорошо владеть английским языком, иметь успешный опыт антикризисного управления и внедрения система управления персоналом, обладать лидерскими качествами, аналитическими способностями, быть энергичным и харизматичным человеком.

Кроме высокой заработной платы работодатель обещает компенсировать расходы по переезду для работника и для членов его семьи.

Объявление опубликовано 6 числа, поэтому выяснить, как давно существует такая должность, из открытых источников нельзя. Но тем, кому вакансия приглянулась, ничего не мешает позвонить по указанному телефону и узнать все от работодателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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