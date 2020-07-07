Удар стихии будет сильным: оперативные службы Приморья готовы к худшему сценарию

Оперативные службы Приморского края готовятся к устранению последствий удара стихий. По данным краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные дожди могут обрушиться на центральные и западные районы края уже сегодня вечером. Непогода продолжит бушевать и днем 8 июля.

Июль в Приморье начался не менее дождливо, чем июнь. Из-за очередного циклона, который надвигается на Приморье, в крае на ближайшие двое суток объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам специалистов, за 12 часов на отдельных территориях выпадет до 45 миллиметров осадков, а это треть месячной нормы. Как сообщили в министерстве ГО и ЧС Приморского края, особенно сильные дожди ожидаются в Арсеньевском, Лесозаводском, Дальнереченском и Уссурийском городских округах. Также непогода разыграется в Анучинском, Пограничном, Чугуевском, Ханкайском и Хорольском муниципальных округах. Ливни не обойдут стороной Дальнереченский, Кировский, Михайловский, Спасский, Черниговский и Яковлевский районы.

– На отдельных территориях края возможны грозы и усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. На реках западных и центральных районов Приморья ожидается подъем уровня воды на 40-80 сантиметров, возможен выход рек из берегов с подтоплением низменных участков дорог, сельхозугодий. Оперативные службы региона и объекты ЖКХ приведены в режим повышенной готовности, – отметили специалисты министерства.

Жителям края советуют по-возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Любителям охоты, рыбалки и туризма стоит отложить запланированные выезды на природу.

Владельцам маломерных судов настоятельно рекомендуют на период действия предупреждения не выходить в акваторию. Всех остальных просят воздержаться от купания.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112.

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