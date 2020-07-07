«Бетонные блоки летали над авто»: во Владивостоке застройщик решил установить забор во что бы то ни стало

Во Владивостоке жители целой строчки домов на Красного Знамени пытаются отстоять землю рядом с многоэтажками, на которой планируется возвести общественно-бытовой центр. Изначально причиной негодования горожан стала масштабная вырубка деревьев, а после и сама новость о стройке, о которой местные даже не догадывались. Пока активисты с помощью адвоката стараются через суд отменить порубочный талон, а далее оспорить само решение о точечной застройке, арендатор земли приступил к активным действиям и решил возвести забор, не взирая на протесты и помехи, даже в виде авто.

Строители установили бетонные блоки, деревья возле дома уже вырубили

Напомним, мэрия Владивостока временно приостановила вырубку деревьев, порекомендовав застройщику провести встречу с жителями домов на проспекте Красного Знамени, 92-104. Проверкой законностью рубки зеленых насаждений в это время занялась прокуратура. Планировалось, что арендатор земли – ООО «Форуминвест» составит подробную схему и выйдет на диалог с людьми. Однако с конца мая местные дождались только эскиза будущего объекта на плакате, размещенном на будке строителей.

Будущий объектФото: Милана СОКОЛ

В выходные стало известно, что застройщик начнет устанавливать забор. Горожане новости не порадовались. Оборонять землю решили собственными машинами. В воскресенье все авто, стоящие слева по ходу движения к Толстого, перепарковали на правую сторону. Так местные жители решили убить сразу двух зайцев, обезопасить выезд из арки между домами и хотя бы на время остановить стройку. Но фокус не удался.

В выходные жильцы самостоятельно поменяли схему парковки. Фото: предоставлено горожанами.

7 июля на Красного Знамени, 104, появилась тяжелая техника. Стоит отметить, что здесь схема парковки не менялась и автомобилисты десятилетиями ставят машины у обочины. Сюрпризом для многих стало, что кран в прямом смысле слова начал разгружать бетонные блоки над крышами транспортных средств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789177" frameborder="0"></iframe> Бетонные блоки на Красного Знамени, 104, перегрузили, не убирая машин.Видео: предоставлено очевидцами

Письменного предупреждения о работах не было, ГИБДД для урегулирования движения застройщик не пригласил. Поэтому в считанные минуты на узкой межквартальной дороге образовался коллапс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789178" frameborder="0"></iframe> Движение было временно перекрыто.Видео: предоставлено очевидцами

– Начали ставить блоки чуть ли не на машины, на замечания вообще не реагировали. Перегороди проезд среди бела дня, знаки не поставили. Людям пришлось через всю строчку ехать задним ходом, – поделились очевидцы.

Местные жители боятся, что вслед за забором начнутся и другие активные строительные работы.

– Дома довольно старые, под ними проходят грунтовые воды и стоят они на искусственной насыпи. Если сползет земля с косогора, наши дома тоже уйдут под откос. Когда начали строить многофункциональный комплекс через дорогу, в 4-ом подъезде провалилось недавно отремонтированное крыльцо. В некоторых квартирах стала рушиться плитка и пошли трещины по стенам. А ведь эта стройка гораздо дальше от нас, чем та, что планируется прямо под носом, – поделились своими переживаниями горожане.

Обеспокоенные жильцы продолжают писать жалобы во всевозможные инстанции, надеясь, что компетентные органы отреагируют на них. Люди боятся что их дома попросту рухнут при начале строительства. Будущий общественно-бытовой центр появится в непосредственной близости от жилого комплекса. Горожане уверяют, что в документах на строительство есть несколько нарушений, которые они планируют обжаловать в суде.

Место для стройкиФото: Милана СОКОЛ

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