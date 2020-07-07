Ремонт дворов во Владивостоке на особом контроле

Ремонтировать придомовые территории нужно так, чтобы со всех соседних домов приходили с детьми погулять или спортом позаниматься. Такого принципа решили придерживаться в этом году в администрации Владивостока, и именно такой будет площадка на Ильичева, 5, где недавно побывал глава города Олег Гуменюк.

Здесь рабочие уже установили бетонное основание для спортивной площадки. Еще немного, и местные жители смогут играть тут в волейбол, баскетбол и заниматься на тренажерах.

- В этом году упор сделан на комплексный ремонт. Это означает, что площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов. И площадка около дома № 5 на улице Ильичева именно такая. Кроме того, она будет гармонично вписана в существующий ландшафт: к ней ведут заасфальтированные дорожки, монтируется лестница. То есть ремонт происходит и на месте будущей площадки, и на близлежащей территории, - прокомментировал Олег Гуменюк.

Олег Гуменюк совместно со специалистами администрации города посетил строительство спортплощадки на Ильичева. Фото: Анастасия Котлярова

Кипит работа и по другим адресам: подрядчики укладывают новый асфальт на Камской, 5, и на Амурской, 84. На проспекте 100 лет Владивостоку, 64, и Калинина, 43, уже смонтированы горки и качели, а также уложено прорезиненное покрытие на детских площадках, завершено асфальтирование на проспекте 100 лет Владивостоку, 43.

Ремонт по программе «1000 дворов» ведется одновременно по 63 адресам. В 34 дворах кладут новый асфальт, в 16 обустраивают детские площадки, в 13 – спортивные. В 13 дворах ремонт полностью завершен.

На первом этапе программы благоустройство запланировано более чем в 100 дворах. Как рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, в каждом дворе прошли собрания и определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями.