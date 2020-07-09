2020-07-08T10:19:50+03:00
Общество

Новый инфекционный госпиталь открыт во Владивостоке

В Приморском краевом диагностическом центре развернуты 100 стационарных коек для лечения взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией
Варвара ПОГОДИНА
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Дополнительные 100 коек для лечения коронавирусной инфекции развернуты во Владивостоке. Фото: primorsky.ruДополнительные 100 коек для лечения коронавирусной инфекции развернуты во Владивостоке. Фото: primorsky.ru
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В столице Приморья с 1 июля начал работу новый инфекционный госпиталь для лечения взрослого населения с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. Он рассчитан на 100 стационарных коек и расположен на улице Черемуховой в здании Приморского краевого диагностического центра.

- Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести, - отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик.

Максимально комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей. Все палаты оснащены душевыми кабинами, холодильниками. В чистой, «зеленой зоне» оборудовали уютные комнаты отдыха для персонала, открыли для них даже мини-спортзал.

Новый инфекционный госпиталь полностью оснащен оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19. Здесь сохранены и функционируют бактериологическая и клиническая лаборатории.

В ходе перепрофилирования краевого диагностического центра часть его структурных подразделений переехала с Черемуховой в другие учреждения краевого центра. Так, поликлиника, отделения функциональной диагностики, эндоскопии и УЗИ сейчас базируются на улице Светланской, 30/38. Краевой центр эпилепсии временно разместился на улице Кирова.

Кстати, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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