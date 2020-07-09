2020-07-08T10:22:15+03:00
Общество

Миллион квадратных метров обеззаражен в крае

Санитарную обработку против коронавируса провели на четырех тысячах объектов
Марина СМОРОДИНА
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Более двух тысяч специалистов дезинфицируют общественные пространства. Фото: primorsky.ruБолее двух тысяч специалистов дезинфицируют общественные пространства. Фото: primorsky.ru
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Специалисты ГО и ЧС ежедневно выходят на улицы населенных пунктов региона, работа по дезинфекции общественных пространств ведется во всех уголках Приморья.

- Специалисты министерства ГО и ЧС обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами парки, автобусные остановки, территории детских образовательных учреждений, придомовые территории и детские площадки, - рассказали специалисты ведомства.

Тщательная санитарная обработка проводится и на пограничных пунктах пропуска. С начала эпидемии обеззараживанию подвергли около двух тысяч автомобилей, пересекавших границу Приморского края. Всего в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции санобработка проведена более чем на четырех тысячах объектов, общая площадь которых составляет около одного миллиона квадратных метров. В работах по дезинфекции территорий Приморья приняли участие более двух тысяч человек и около 700 единиц техники.

Напомним, в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности. Продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

- Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех, - заявил глава региона Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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