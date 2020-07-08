2020-07-08T10:45:13+03:00
Происшествия

Самолет из Владивостока экстренно приземлился на Сахалине из-за запаха гари на борту

Транспортная прокуратура сейчас проводит проверку по факту аварийной посадки
Милана СОКОЛ
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Рейс из Владивостока экстренно сел в Южно-СахалинскеРейс из Владивостока экстренно сел в Южно-СахалинскеФото: Милана СОКОЛ
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В Южно-Сахалинске 8 июля совершил аварийную посадку самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. По предварительным данным, экипаж почувствовал запах гари в кабине пилотов. Командир принял решение о приземлении, борт отправили на запасной аэродром.

Борт из Владивостока экстренно приземлился в аэропорту Хомутово в Южно-Сахалинске в 11:00 по местному времени. В самолете находились 28 пассажиров и 7 членов экипажа. Посадка прошла успешно, люди и воздушное судно не пострадали.

– Отказов систем авиационной техники не зафиксировано. Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась, – прокомментировала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, которая уже занимается проверкой соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Всех пассажиров самолета временно разместили в аэропорту, пока готовился запасной борт. В 12:50 по сахалинскому времени запасное воздушное судно вылетело на Камчатку. Около 16 часов рейс успешно приземлился в Елизово.

В транспортной прокуратуре отметили, что в случае выявления каких-либо нарушений будет принято соответствующее решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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