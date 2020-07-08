2020-07-08T12:49:30+03:00
Происшествия

Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП на острове Кунашир

Транспортная прокуратура начала проверку
Кристина ГРИН
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В самом аэропорту Южно-Курильска комментировать случившееся отказались.В самом аэропорту Южно-Курильска комментировать случившееся отказались.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Авиапроисшествие случилось в аэропорту «Менделеево», который находится на сахалинском острове Кунашир. Там самолет, следовавший по маршруту «Южно-Сахалинск – Менделево», в 15:37 по местному времени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома. Уже удалось выяснить, что инцидент произошел во время руления к месту стоянки после посадки воздушного судна. Левая стойка шасси вышла за пределы ВПП.

- Воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали. Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась, - отметила Валентина Глазова, старший помощник прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По факту авиапроисшествия уже проводится проверка сахалинским надзорным ведомством. По ее результатам станет ясно, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности полетов. Тогда и будет понятно, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

В самом аэропорту Южно-Курильска комментировать случившееся отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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