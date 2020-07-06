Юрий Трутнев рассказал о разработке дополнительных мер для ускорения развития Дальнего Востока

В рамках нацпроекта развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) для ускоренного роста социально-экономических показателей макрорегиона будут представлены дополнительные меры поддержки различных сфер на Дальнем Востоке. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы должны подготовить предложения по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, для снижения административных барьеров и уменьшения давления со стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки», - цитирует слова Трутнева его пресс-служба.

Вице-премьер также добавил, что от разработки новых мер зависит, как эффективно будут развиваться дальневосточные регионы. Он пояснил, что ускоренное социально-экономическое развитие в ДФО подразумевает рост качества жизни и улучшение социально-экономических показателей быстрее, чем в среднем по России.

Напомним, в понедельник, 6 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Юрию Трутневу проконтролировать процесс подготовки национальной программы социально-экономического развития ДФО.

Ранее, в конце июня 2020 года, президент России Владимир Путин поручил правительству России утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока в ближайшие три месяца.

В течение 2019 года Минвостокразвития разработало программу развития макрорегиона и представило ее в рамках Восточного экономического форума, который прошел в сентябре. Владимир Путин в целом одобрил документ, но поручил уточнить источники финансирования.

Юрий Трутнев уже отметил необходимость разработать меры по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сделать макрорегион более интересным для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.