2020-07-09T07:21:35+03:00
Политика

Приморские эксперты высказались об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Оказалось, что такой исход событий был предсказуем для политологов [видео]
Кристина ГРИН
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Губернатора задержали по подозрению в серии тяжких преступлений.Губернатора задержали по подозрению в серии тяжких преступлений.Фото: Правительство Хабаровского края
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Громкая новость сегодня молниеносно распространилось во всех СМИ. Все, потому что в деле замешаны большие люди. СК задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Основания крайне серьезные. По данным оперативников, он является организатором покушения и убийства ряда бизнесменов. Уголовное дело возбуждено в отношении целой преступной группировки. Ранее в рамках этого же разбирательства были задержаны 4 участника ОПГ.

Как полагает СК, Фургал в 2004-2005 годах имел отношение к организованной преступной группе, которая действовала на территории Хабаровского края и Амурской области.

Видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала показало следствие.

- В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России, - сообщили на официальном сайте СКР.

Чтобы выяснить, что стало причиной задержания губернатора, «Комсомолка» обратилась к эксперту.

Павел Наливайко, политолог

- Нужно понимать, что то уголовное дело в рамках которого задержан Сергей Фургал, появилось не вчера. В прошлом году был арестован его деловой партнер по заводу «Амурсталь» Николай Мистрюков по аналогичным обвинениям. Его отправили в Москву, где он находится по сегодняшний день. Я полагаю, что это продолжение развития данного дела. Если делом Фургала и его партнера занимаются ФСБ и СК России, то все серьезно. Если взять политический момент, то прекрасно все понимали, что в 2018 году господин Фургал шел как некий дублер, технический кандидат, но в какой-то момент передумал и решил пойти до конца. Когда люди идут в большую политику, они должны быть предельно уверены в чистоте своего бэкграунда. А здесь, как мы видим, были определенные проблемы, более того, на протяжении последних нескольких лет неоднократно появлялись сюжеты о каких-то странных криминальных схемах губернатора. Все это, конечно, и привело к данному развитию событию, по мне так, вполне очевидному. Не исключено, что сейчас окружение Фургала попытается поднять народ, чтобы попытаться отстоять его. Но на моей памяти, если человека увозят в Москву для следственных мероприятий, мало кто решается стоять на улице, чтобы добиться оправдания.

Дело 15-летней давности. По той информации, которой мы владеем, оно было в числе нераскрытых, с неустановленными лицами. Когда Фургал стал губернатором, на все эти дела снова обратили внимание федеральные структуры. Там они подошли к вопросы беспристрастно и подняли всю документацию. Сначала вышли на Мистрюкова, а потом и на Фургала. В свое время аналогичная ситуация развивалась с Пушкаревым. Практика стандартная. Конечно, от политики здесь мы совсем уйти не можем. Но, если бы Фургала хотели убрать, то сделали бы это намного раньше, а не спустя два года. Силовиков политическая сторона мало интересует. Да и фабула уголовного дела достаточно серьезная. Не «злоупотребление должностными полномочиями», которое было бы для нас более привычным. Здесь речь о вполне конкретных серьезных фактах. На мой взгляд, у сторонников Фургала не будет возможности оспаривать все это, потому что речь идет об убийстве людей. Избежать наказания скорее всего не удастся.

Андрей Островский, главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке

- Для меня эта история интересна только одним. Мы с вами исправно платим налоги, содержим огромный бюрократический, в том числе и силовой, аппарат. Что все эти люди делали 15 лет, получая звездочки, звания, пенсии – большая загадка. Если он убивал и заказывал кого-то 15 лет назад, то почему он все эти годы был в политике. Учитывая то, что он был депутатом Государственной Думы, а только потом стал губернатором Хабаровского края. Неужели за все это время информация о его прошлом не всплывала. Если он не преступник и его смещают по политическим мотивам – это одна история, если, действительно, преступник – другая.

Источник «КП», близкий к расследованию

- Речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Первого нашли с огнестрельным ранением в 2004, а второго - в 2005 году. Оба они являлись деловыми партнерами и конкурентами Сергея Фургала. 15 лет назад, действительно, оба уголовных дела прикрыли из-за того, что не были установлены лица, причастные к преступлениям. По убийству Зори и Булатова также в прошлом году задержали Николая Мистрюкова, экс-депутата из Хабаровского края и делового партнера Фургала.

СПРАВКА «КП»

Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 в селе Поярково Амурской области, после окончания Благовещенского государственного медицинского института по специальности «лечебное дело» в 1992 году работал сначала терапевтом, потом неврологом Поярковской центральной районной больнице, потом в 1999 году занялся бизнесом.

С 2007 по 2018 год являлся депутатом Госдумы V, VI и VII созывов. Губернатором Хабаровского края был назначен 28 сентября 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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