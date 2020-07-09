Приморец, убивший на пикнике многодетную беременную подругу, ранее уже избивал ее до полусмерти

Вы, наверняка, помните недавние шокирующие видеокадры из приморского поселка Заводского, где мужчина зарезал свою беременную сожительницу в парке на глазах многих людей, выкинул нож в озеро и ушел, оставив женщину умирать в объятьях ее дочери. У этой трагедией, как оказалось, не мене шокирующая предыстория. Этот самый сожитель однажды едва не забил ее до смерти табуреткой. Попадал в полицию. Но его, как вы уже могли догадаться, отпустили, без последствий для него. «Комсомолка» побеседовала с соседями погибшей женщины и выяснила страшные подробности ее жизни.

Переезд ради сына

Когда мать троих детей Людмила Шелева погибла, выяснилось, что ее даже не кому хоронить. Организовать похороны взялась ее знакомая Валерия Князькина, она живет в том же подъезде, где до последнего времени с детьми жила и Людмила. Из родни у покойной остался только младший брат, но на него, по словам соседки, надежды нет.

- На то, что он окажет какую-либо помощь в похоронах, я особо и не рассчитывала. Дело в том, что он, мягко говоря, неблагополучный человек, если говорить простыми словами – алкоголик. Не знаю, где он работает и откуда берет деньги, у него, как говорится, ни семьи, ни детей, ни родины, ни флага. При этом живет он в доме Люды в селе Хороль, этот дом она когда-то купила на средства от материнского капитала. Но потом пришлось оттуда съехать вместе с детьми, - говорит Валерия Князькина.

В момент трагедии 36-летняя Людмила была беременна четвертым ребенком. По всей видимости – от того самого Дмитрия Стреленко, арестованного сразу после убийства. У нее осталось трое детей. Старшему сыну Сереже 8 лет, среднему сыну Руслану 6, а младшей дочке Саше всего пять.

На маткапитал Людмила купила дом в Хороле, где сейчас живет брат. Фото: из личного архива

Семья из Хороля, это в 200 километрах от Владивостока. Но когда старший сын серьезно заболел – появились проблемы с печенью - его госпитализировали в больницу Владивостока, надолго разлучив с матерью. Людмила места себе не находила, понимая, что о сыне нужно заботиться и навещать его, именно поэтому она решила переехать поближе к краевому центру.

- Люда постоянно его навещала и ухаживала. Каждую неделю она ездила к нему в больницу с гостинцами, а мальчику нельзя есть все подряд, очень строгая диета. Люда все понимала, но как могла – заботилась о своем старшем сыне. Именно из-за него она стала снимать жилье в Заводском. Одинокая женщина с тремя детьми финансово бы не потянула аренду квартиры во Владивостоке, поэтому выбор пал на поселок Заводской - так ближе до больницы. Я ей говорю: «Люд, а что ты в Хороле не живешь? У тебя же там и дом, и огород», на что она мне отвечала: «А как же Сережа? Я же с Хороля не наезжусь, а за сыном надо приглядывать! Да и потом, здесь, в Заводском, же не совсем все так печально, работа какая-никакая есть». Она очень за него переживала и заботилась о других детях. Работала во Владивостоке в охранном агентстве, иногда подрабатывала. Никогда не сидела на месте и делала все, чтобы дети ни в чем не нуждались. А потом в ее жизни появился Дмитрий, - вспоминает Валерия Васильевна.

Встретила не того

По словам соседей, Дмитрий Стреленко всегда был скандальным мужчиной, особенно когда выпивал, а пил он только крепкие алкогольные напитки, в основном водку. Когда же он был трезвым, он вполне мог сойти за любящего и заботливого отца. Людмила его приняла, они сошлись и даже решили завести ребенка. На шестом месяце беременности, когда ей уже стало тяжело ходить, она отправилась в декрет, но при этом устроилась в местную небольшую пекарню, пекла булочки и пирожки. Но даже беременность Людмилы не смогла охладить пыл разгоряченного алкоголем Дмитрия.

- Она жила без него припеваючи, очень хорошо, а с ним у них были постоянные ссоры, и нередко дело заканчивалось рукоприкладством. Я буквально этой зимой после очередного скандала ей говорила: «Зачем тебе эти издевки? Надо что-то делать с этим», но она молчала и не хотела решать эту проблему. Возможно, она попросту боялась Дмитрия, а ведь он ее действительно избивал и порой очень жестоко. Весь наш подъезд – свидетели его хамского отношения к Люде. Он напивался и с криками стучал в двери, устраивал скандалы, а она боялась впускать домой этого зверя.

Как-то раз Дмитрий даже выбрил входную дверь в ее квартиру.

- Мы часто вызывали полицию, я беседовала с участковым, чтобы они хоть как-то вмешалась, потому что я понимала, что если так продолжится дальше, то он ее когда-нибудь убьет. Но полиция не реагировала, потому что Люда молчала. В последний раз до трагедии был, наверное, самый страшный случай, и уже тогда было понятно, что надо срочно что-то делать. В тот вечер мы ужинали семьей, как вдруг раздается стук в дверь. Открываю, а там стоят перепуганные Сашенька и Руслан. Трясутся от страха и дрожащим от страха голосом говорят: «Пожалуйста, помогите, он там маму сильно бьет». Я залетаю в квартиру, а там все стены и пол в крови, сама Люда лежит на полу еле живая, даже говорить не может, просто хрипит. А над ней этот изверг с детской табуреткой в руках, у которой из ножки торчал маленький гвоздик. Вот этим самым гвоздиком с табуреткой он ее так исполосовал, что на ней и живого места не было видно. На голове, на шее, на руках следы от порезов гвоздем, вся в крови. Хорошо, что муж спортсмен, крепкого телосложения. Он схватил этого подонка за шкирку, откинул в сторону от Люды, а я бросилась к ней на помощь. Вызвали полицию, они приехали, забрали его, но на утро он уже гулял на свободе. Люда не стала подавать на него заявление в полицию. Скорее всего, она просто боялась Диму, что он в порыве злости или в алкогольном угаре что-то натворит, - говорит соседка Людмилы.

Трагический пикник

Тем не менее, после этого случая Людмила и Дмитрий снова помирились и продолжили налаживать быт. На выходных они решили выбраться на природу, покупаться, ведь как раз стояла теплая погода. И вот 4 июля семья отправилась на берег рукотворного озера, расположенного в поселке.

– Я помню, как перед этим отдыхом она занимала у своей подруги денег, чтобы они смогли отдохнуть всей семьей. Все шло вполне спокойно, пока Дима не выпил. И вот во время разговора он психанул, сказал, что уходит, они при этом даже не ругались. А Люда ему и говорит: «Ты оставь-то ключи нам от дома, а то ты уйдешь, а я с детьми домой не попаду». И, видимо, это и стало последней каплей, он выхватил нож и ударил ее, а орудие убийства выкинул в озеро. Полиция потом оцепила место, а водолазы еще долго ныряли, чтобы найти нож, - говорит Валерия.

К раненной маме подбежали ничего не подозревающие еще дети, и перед смертью Людмила протянула руки и обняла свою дочку Сашу. Эти шокирующие и одновременно трогательные кадры заснял на видео один из очевидцев, отдыхающих на противоположном берегу озера. Медики ничем не могли помочь раненой женщине. Полиция в этот же день задержала убийцу и взяла его под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788786" frameborder="0"></iframe> Убийство в поселке Заводском.

Теперь в детдом?

Так уж сложилось, что все трое детей Людмилы от разных отцов, органам опеки нужно приложить немало усилий, чтобы найти их. Впрочем, решение этого вопроса уже сдвинулось со старта, можно даже сказать, что появились первые положительные результаты.

– Пятилетняя Саша и ее шестилетний брат Руслан сейчас находятся в реабилитационном центре «Парус надежды» во Владивостоке. Сейчас, конечно, будем искать и ее папу. Опять же, все зависит от решения органов опеки, но, в случае чего, я готова ее удочерить, я этот вопрос уже обсудила с мужем, он согласен.

Отец Руслана тоже объявился, он изъявил желание забрать его к себе. А вот отца Сережи пока не нашли, - сказала Валерия Князькина.

Сейчас с детьми погибшей работают психологи. Уполномоченная по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала, какую помощь окажут детям Людмилы.

– Дети еще не осознали произошедшего. Им еще только предстоит пережить свое горе. Поэтому самое главное сейчас – оставить их под присмотром психологов и специалистов. Это – самая важная помощь, которая им сейчас необходима.

Как будет складываться их судьба дальше? Пока этого никто не знает. Я верю, что дети обретут новую семью, в которой их будут любить, оберегать и заботиться о них. Но это – вопрос будущего. Еще один спорный момент - разлучение детей. Поэтому пока важно дать детям прийти в себя и не травмировать их в ближайшее время разлукой и новыми обстоятельствами. Важно помочь им психологически. Сейчас с детьми работают специалисты, в том числе, органы опеки и попечительства. Они помогут им во всем. Я, в свою очередь, тоже держу ситуацию на контроле, - заявила Ольга Романова.

У Людмилы остались трое детей, пока о себе дал знать только отец 6-летнего Руслана. Фото: из личного архива

Исчезновение брата

Подруга Людмилы Валерия целиком и полностью взяла на себя подготовку похорон. Деньги на прощание с Людмилой собирали через социальные сети, нужную сумму удалось собрать буквально за два дня. Однако, как оказалось, даже в вопросе организации похорон и передаче тела возникли препятствия.

– Сейчас именно из-за ее брата мы не можем похоронить Люду. Так как он ее единственная родня, то тело из морга должен забирать он. Но после трагедии он лишь раз появился у следователя, а после ушел в запой и попросту исчез. Его сейчас ничего не волнует, возможно, он просто топит в алкоголе свое горе. А время-то идет, надо похоронить Людмилу по христианским обычаям в срок до 9 дней. Пока что сейчас единственный вариант – это брать ее брата насильно и везти в Артем, чтобы он уже здесь он подписал документы, и мы могли похоронить Люду со всеми почестями, - сказала Валерия Князькина.

Кстати, не только у Валерии есть вопросы к брату Людмилы. Следователи отдали ему ключи от квартиры, где проживала погибшая, там же должны были быть и все документы, которые нужны для дела. Но нерадивый братец перестал выходить на связь, пришлось вызванивать хозяйку квартиры, чтобы вместе с ней попасть в помещение и взять все нужные бумаги. Однако их в квартире не оказалось, но, как вспоминает подруга Валерия, они точно у нее были с собой в этой квартире, как и фотоальбом. По всей видимости, брат забрал все с собой и бесследно исчез, добавив тем самым немало хлопот.

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