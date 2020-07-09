Во Владивостоке образовались внушительные очереди на тестирование на коронавирус

Во Владивостоке начался настоящий ажиотаж на сдачу тестов на коронавирус в частных лабораториях. В клиниках скопились внушительные очереди, некоторые даже временно приостановили запись. Люди, которым срочно понадобилась справка, теперь вынуждены ждать или искать альтернативные выходы. Еще более интересная ситуация сложилась с бесплатным тестированием, пациенты, которые сдали анализы еще в конце прошлого месяца, не могут до сих пор узнать их результаты.

Справка об отсутствии инфекции может понадобиться для путешествия, плановой операции или попросту для собственного успокоения. Бесплатное тестирование делают в больницах или поликлиниках, но только при признаках заболевания. Тем, кто здоров, подтверждение можно получить в одной из частных лабораторий. Но оказалось, даже за деньги получить заветный документ во Владивостоке сейчас не так-то просто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789535" frameborder="0"></iframe> Попасть на тестирование на COVID-19 во Владивостоке - зада не из простых.Видео: Ivan Saukh

«КП-Владивосток» решила проверить востребованность тестирования и обратилась в несколько клиник. В медицинском центре «Санас» запись на обследование временно приостановлена из-за большого потока желающих. Специалисты объяснили, что сейчас очередь расписана до 15 июля. О наличие свободных мест посоветовали узнать на следующей неделе. Стоимость теста 2150, результаты готовятся 2-3 суток. Срочное тестирование, когда анализ выдают через день, обойдется в 3350 рублей.

В «Асклепий» на протяжении всего дня дозвониться попросту не удавалось, но узнать информацию удалось после заказа обратного звонка. Оператор вежливо объяснил, что очередь на тестирование очень большая и ближайшая запись только на 23 июля. Сама услуга стоит 2000 рублей и еще 200 рублей за оформление справки. Анализ обещают сделать в течение 3 рабочих дней.

В «Тафи-Диагностика» ближайшая запись на тестирование оказалась на 17 июля. Срок готовности от 2 до 5 дней, цена 2500 рублей.

Что касается бесплатных услуг, то масштабное тестирование на наличие антител к COVID-19 во Владивостоке проходило с 25 по 30 июня. Но вот незадача, многие пациенты до сих пор не знают, где искать результаты.

– Очень порадовалась, что смогла сдать тест бесплатно, подала анкету через пару дней со мной связались и пригласили во Владивостокский клинико-диагностический центр на Спортивной. 27 июня сдала кровь, сказали ждать 5 дней и дали номер телефона по которому можно узнать результат. Вот уже неделю не могу выяснить, где мои анализы. В больнице говорят, что понятия не имеют и к ним анализы не придут, разбирайтесь мол с Роспотребнадзором. В Роспотребнадзоре заявляют звоните туда, где сдавали. Вот такой замкнутый круг, – поделилась читательница «КП».

Девушка сдала анализы еще в конце июняФото: Милана СОКОЛ

По словам девушки, бесплатное тестирование прошли и ее родственники. Всех распределили по разным поликлиникам в зависимости от возрастной группы. Никто из троих на данный момент также не может узнать результаты. А самое неприятное, что ни в одном ведомстве не могут разъяснить сколько ждать еще и, куда обращаться.

– В настоящее время проходят исследования около 3 тысяч анализов. По окончании результаты обязательно будут доведены или по электронной почте или в регистратуре поликлиник. Оценка будет проводиться в Санкт Петербурге в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства края, но точных сроков готовности специалисты назвать не смогли.

Как известно в России уже частично сняты ограничения из-за пандемии и открыты воздушные границы. Однако в некоторых регионах еще действуют довольно строгие правила. Где-то путешественникам придется провести 14 дней на карантине. Где-то при въезде необходима справка об отсутствии коронавирусной инфекции. Это касается Сахалинской области, Бурятии, Вологодской и Курагнской областей Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Собираясь в путешествие, советуем принимать во внимание огромные очереди за справками и записываться заранее.

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