2020-07-09T14:49:00+03:00
Общество

Ленин в булавках: коммунисты Магадана прославили статую вождя на всю Россию, пока боролись с голубями

В соцсетях Ильича сравнили с «Восставшим из ада», а мэр города назвал установку игл кощунством [фото]
Кристина ГРИН
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Иглы с вождя сняли после того, как информация дошла до мэра. Фото: @magadan_live__Иглы с вождя сняли после того, как информация дошла до мэра. Фото: @magadan_live__Фото: Социальные сети
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Коммунисты Магадана в одночасье прославили памятник Ленину, установленный на центральной площади города. Хотели как лучше, а получилась... мощная пиар-компания, сделавшая на пару дней Ильича снова живее всех живых. Что произошло? Да просто бронзового вождя решили спасти от птиц, и «украсили» его плечи и лысину железными иглами в несколько рядов, сделав похожим то ли на панка, то ли на героя ужастиков. Птицы пропали, но появились впечатленные зеваки и быстро заполонили интернет фотографиями модернизированного вождя во всех ракурсах.

Ленин взбудоражил Магадан

Более 30 лет пятиметровый Ильич, переживший недавно реконструкцию, возвышается над площадью Космонавтов. И все это время голова и плечи статуи подвергались атакам голубей и чаек. Мелко гадя, они покрывали стан вождя не эстетичными пятнами, портя внешний вид и добавляя работы и без того загруженным сотрудникам службы городского благоустройства.

И вот активные горожане из местного отделения партии КПРФ встали на защиту статуи и нашли такое решение: они установили на голове и плечах памятника иглы, чтобы таким образом отпугивать вредителей и спасти его от унижения. Только вот Ленин с шипами, больше похожий на ежа, слишком впечатлил местных жителей. Возможно, с отпугиванием птиц конструкция справилась, но принесла неожиданную народную славу.

Иглами были покрыты голова и плечи памятника. Фото: @johnnykhv Фото: Социальные сети

Иглами были покрыты голова и плечи памятника. Фото: @johnnykhvФото: Социальные сети

Панкообразного вождя многие сравнили с жутким персонажем из фильма «Восставший из ада».

Статую тут же сравнили с Пинхедом (голова в булавках) - героем фильма «Восставший из ада». Источник: социальные сети/Википедия

Статую тут же сравнили с Пинхедом (голова в булавках) - героем фильма «Восставший из ада». Источник: социальные сети/Википедия

После того, как о магаданском ноухау написали практически все русскоязычные СМИ, в дело пришлось вмешаться даже городским властям, которые такое отношение к Ленину сочли надругательством.

- Я считаю установку устройства для отпугивания птиц на памятник Ленину просто кощунством, - заявил мэр Магадана Юрий Гришан. – Дал распоряжение сотрудникам Комбината зеленого хозяйства незамедлительно убрать железные штыри с монумента. Сегодня же они будут сняты.

Все иглы с памятника были сняты. Фото: администрация Магадана.

Все иглы с памятника были сняты. Фото: администрация Магадана.

Лысине вернули былую гладкость

Устройство установили во вторник, 6 июля. А уже в среду пришлось провести демонтаж. Правда, местные коммунисты уверены, что без шипов памятник снова загадят.

- Раздули, конечно. Мы ведь все из благих намерений. Чайки и голуби постоянно гадят на этот памятник. Мы попытались найти оптимальное решение проблемы. Посоветовались с приморскими коллегами, и они нам рассказали об этих иглах, которые отпугивают птиц, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Ищенко, первый секретарь партии КПРФ Магадана. – Раньше до этого памятника никому не было дела. Мы и город его отмывали от этого безобразия. А тут еще и мэр, который назвал это кощунством. Знаете, радует одно, что теперь все начали любить Ленина. Хоть что-то положительное из всего этого. Но есть и проблема - памятник снова будет обгаженный и придется его отмывать.

Так выглядит революционер после нападок птиц. Фото: kiruxa_nsk Фото: Социальные сети

Так выглядит революционер после нападок птиц. Фото: kiruxa_nskФото: Социальные сети

Теперь партийцы ищут другой способ защитить вождя от нападения птиц. Пока из возможных вариантов иглы меньшего размера и установка, которую используют в аэропортах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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