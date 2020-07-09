«Искры летят на чужие авто»: во Владивостоке со скандалом устанавливают забор на спорной земле

Установка забора во Владивостоке для будущей стройки закончилась вызовом полиции. Как уверяют жильцы домов 92-104 на Красного Знамени, арендатор начал огораживать территорию незаконно. Документы на строительство людям никто не предоставил, да и сами работы по их мнению ведутся с нарушениями. Застройщик планирует в общей сложности вырубить больше 740 деревьев и 40 кустарников для возведения общественного-бытового центра, высота которого пока неизвестна, ведь проект горожане еще даже не видели.

Местные жители сомневаются в законности работ, которые проходят в непосредственной близости с их домами. Рабочие вот уже несколько дней устанавливают забор на участке, при этом никаких документов на строительство не предоставляют. Горожане решили вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения. К моменту приезда журналиста на территории оказались только охранники, которые также не смогли показать каких-либо разрешений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789616" frameborder="0"></iframe> Жильцы Красного Знамени вызвали полицию, чтобы защитить территорию от застройки.Милана СОКОЛ

– Занимаются сваркой, а искры летят на припаркованные рядом машины. Тут же стучат кувалдами, куски камней отваливаются. Хозяев авто естественно никто не оповестил о начале работ, они даже не подозревают, что их собственность могут повредить. Сделал замечание прорабам, чтобы хоть загородку поставили перед авто, но все мимо ушей. Попросил предоставить документы на строительство, заявляют, что завтра начальство появится, с ним и разбирайтесь, – поделился очевидец.

Строители стараются побыстрее огородить участокФото: Милана СОКОЛ

Полиция на тревожные вызовы жильцов отреагировала, однако пока появился представитель закона у работников попросту закончился трудовой день. Участковый, первым делом посоветовал соблюдать людям дистанцию, а после отметил, что для начала проверки более правильным будет проехать в отдел и написать письменное заявление. Также полицейский порекомендовал снимать происходящее на видео и звонить в органы в случае явных нарушений.

Тревожный вызов передали участковомуФото: Милана СОКОЛ

Напомним, стройка на Красного Знамени была временно приостановлена после вмешательства мэра Владивостока Олега Гуменюка. В администрацию города поступили многочисленные жалобы жильцов о вырубке зеленых насаждений. Сейчас проверкой действий подрядчика занимается прокуратура. Местные жители на время вздохнули с облегчением, надеясь, что до суда, который назначен на август, никаких работ вестись не будет. Однако передышка оказалось недолгой.

Люди вышли на защиту территорииФото: Милана СОКОЛ

7 июля строители привезли бетонные плиты, которые разгружали прямо над крышами припаркованных авто, полностью перегородив проезд. Видео с этим нарушением горожане намерены направить в ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789177" frameborder="0"></iframe> Бетонные блоки на Красного Знамени, 104, перегрузили, не убирая машин.Видео: предоставлено очевидцами

Местные жители уверены, что их дома попросту сползут в котлован, когда строительство пойдет более активно. Под жилым комплексом проходят грунтовые воды, поэтому снимать грунт с косогора и убирать оставшиеся деревья попросту опасно. После масштабной вырубки на косогоре, поблизости провалился асфальт. Люди считают это первым звоночком.

Асфальт провалился рядом с когоромФото: Милана СОКОЛ

Работы планируют продолжить в ближайшее времяФото: Милана СОКОЛ

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