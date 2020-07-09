Коронавирус в Приморье, последние новости на 10 июля 2020: мы в тройке «лидеров» по смертности

Коронавирус в Приморье, последние новости на 10 июля 2020. По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 4904 (+55 новых случаев за сутки). Число заболевших снижается каждый день, начиная с середины июня. Вылечились от коронавируса 3412 пациента (+139 за сутки).

К сожалению, число умерших от COVID-19 увеличивается практически каждый день. За сутки стало известно о смерти от инфекции еще одного человека - мужчина 63 лет, болезнь у которого сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями. Итого число жертв вируса с начала пандемии - 56 человек.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Уровень летальности в Приморье от коронавируса составляет 1,13%. Это третий результат по Дальнему Востоку. Первое занимает Еврейская автономная область – 1,33%, второе – Забайкальский край – 1,26%.

В краевом минздраве подчеркивают, что в группе риска по-прежнем люди старшего поколения. Возраст заболевших COVID-19 приморцев за последние сутки – от 30 до 80 лет.

- В 30% случаев болезнь протекает в средней форме, у 10% – в тяжелой. В настоящее время из почти 1400 человек, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 586 пациентов – средняя степень болезни, – обозначили специалисты.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

В регионе уже работают гостиницы. Ведется приемка баз отдыха.

Кафе и ресторанам разрешили открыть летнее террасы. Также готовятся к открытию и основные залы.

С 6 июля заработали фитнес-центры, но бассейны, сауны и СПА-салоны остаются закрыты.

С 15 июля планируют открыть:

Детские загородные оздоровительные и пришкольные лагеря;

Полноценно заработает общепит;

Торговые центры;

Туристические базы.

При этом в регионе постоянно проводят проверки административные комиссии. За минувшие сутки в крае проверено более 900 торговых точек, более 1000 единиц общественного транспорта и такси, 18 баз отдыха. По итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 82 протокола о правонарушениях, материалы направлены в суд.