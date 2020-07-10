«Она лежала без одежды в реке»: восьмилетнюю девочку, пропавшую на Сахалине 4 дня назад, нашли мертвой

Информация о пропаже восьмилетней Виктории появилась шестого июля. В этот день днем девочка просто ушла из дома, где она жила вместе с родителями и их знакомыми, и не вернулась. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

- В поисковой операции за эти 4 дня приняли участие порядка 500 волонтеров. Такого масштаба у нас не было за последние десять лет. Активисты даже в дождь выходили искать ребенка, промокали, сильно уставали, но продолжали поиски, потому что на кону была жизнь ребенка, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Евгения Тучкова, руководитель поисково-спасательного отряда «Сова». – Признаюсь, такого взаимодействия всех структур, среди которых МЧС, УВД, СК, никогда не было. Мы прочесывали каждый угол, чтобы найти Вику.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесу.Фото: Социальные сети

Руководитель отряда также рассказала о том, что в первый день поисков было известно лишь то, что ребенок вернулся домой, чтобы переодеться, и ушел. Из квартиры также пропала зубная щетка, однако пока утверждать, что Вика забрала ее с собой, преждевременно. Ранее она никогда не сбегала из дома.

Прошел день. За ним второй. Никаких зацепок. Вика будто сквозь землю провалилась. Прошел третий – ничего. Позже в социальных сетях появилась информация о том, что ребенок попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения в Луговом. Это далеко от Новоалександровска, в котором жила девочка. На четвертый день, 10 июля, следователи обнародовали результаты масштабной операции. Вику нашли мертвой. По предварительным данным, перед смертью ее изнасиловали.

- В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В соответствии с полученными данными смерть ребенка наступила в день ее исчезновения 06 июля 2020 года, - отметила Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. - Уголовное дело было возбуждено ранее.

По словам волонтеров, дойти пешком до того места, где было найдено тело Вики, невозможно – это пригород Южно-Сахалинска. Вместе с тем, в сети уже распространилась сведения о том, что по подозрению в совершении преступления уже задержана семейная пара. По непроверенной информация, Вика села к ним в машину, потому что они внушили ей доверие. Однако начальник пресс-службы регионального СК, новость о задержании мужчины и женщины не подтвердила, но добавила, что оперативниками рассматривают все версии произошедшего, в том числе и ту, в которой девочка ловила попутки.

Мама девочки сейчас находится на следственных мероприятиях. Нам удалось связаться со знакомой, у которой семья сейчас проживает.

- Ульяна воспитывает детей одна. У нее остался сын, ему всего 1 год и 8 месяцев. Для нас это ужасная трагедия, они нам не чужие люди, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина, жительница Новоалександровска. – Вику нашли в лесу, одежды на ней не было, а лицо было опущено в реку. Мне сейчас мама Вики написала, что уже известно, что ее изнасиловали и задушили. Место, где лежало тело, находится примерно в 70 километрах от нас. Дойти туда самостоятельно она просто не могла. С мамой Вика перед уходом не ругалась, обычная была ситуация – она захотела погулять, а она ее не отпустила, как такового конфликта там не было. Сейчас все силы направлены на организацию похорон, спасибо неравнодушным сахалинцам за помощь, для нас она очень важна.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Виновным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Если вы хотите помочь семье Вики, то можете оказать содействие в организации похорон через перевод средств по номеру телефона: 8-950-301-27-12. Получатель – Ульяна Игоревна Т.