«Его погубил не рак, а голод»: жительница Приморья силой отняла у кришнаитов умирающего племянника

РАК ИЛИ СЕКТА

58-летнего Федора Костырко, который был уже при смерти, родная тетя Лидия Федоровна нашла в поселке Новонежино. Племянник весил 40 килограммов, лежал на кровати в комнате в 5 квадратных метров с плотно закрытыми окнами и умирал. Женщина говорит, что на племяннике были только кожа да кости, он уже не говорил, лишь изредка стонал, передвигаться самостоятельно и вовсе не мог. У Федора диагностировали 4 стадию рака печени. Однако тетя уверена, родственника можно было спасти, ведь его погубила не онкология, а истощение.

По мнению Лидии Федоровны, ответственные за произошедшее - кришнаиты, которые почти неделю не кормили Федора, а задолго до этого вынудили продать две квартиры и купить дом. Перед смертью оказалось, что двухэтажный коттедж теперь оформлен не на Федора, а на семейную пару сектантов.

Федор весил примерно 40 килограммов. Фото: предоставлено тетей погибшего.

Федор Костырко умер 1 июня во Владивостоке. Местный врач заверил, что с такой осложненной онкологией он еще хорошо держался, но шанса остаться в живых у него не было. На поздних стадиях пациента уже невозможно вылечить, но можно благодаря паллиативной помощи продлить ему жизнь. К сожалению, в случае Федора такого эффекта добиться не удалость. Что случилось с мужчиной, можно ли было замедлить смертельную болезнь и какую роль в этом во всем сыграли сектанты – в материале «КП-Владивосток».

УВЕРОВАЛ В КРИШНУ

Началось все еще в 90-х. Тогда Федор жил во Владивостоке, рядом были мама, папа и родная сестра. Примерно в эти годы он узнал, кто такой Кришна. Затянуло, и он примкнул к этому движению. Отказался от мяса, алкоголя и курения, и с тех пор вел здоровых образ жизни, читал мантры и слушал религиозную музыку.

- Мама его звонила мне и говорила: «Лида, у нас такая трагедия. Вот, Федя связался с кришнаитами». Я ей тогда посоветовала идти в милицию, но та не стала. В итоге Федя сказал матери, что не будет ни курить, ни пить, и они ему в этом помогают, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Лидия Костырко, тетя погибшего Федора. - Так он и остался у них. Понравилась музыка и их песнопения. Потом, когда я приходила в гости к нему, видела, как он в каких-то бусах сидит себе тихонько в уголочке. Он по рождению художник, дураком не был. Четки какие-то начал носить. Но то, что десятилетия он не пил и не курил – это правда.

Потом в семью Федора пришла череда несчастных трагедий – в 1992 году умер отец, затем в 2002 ушла на тот свет и мать. В итоге он остался один и присматривал за старшей сестрой. Она инвалид, поэтому ей требовался постоянный уход. Однако в 2016 году умирает и она. В итоге Федор остается один, из родственников, с которыми он поддерживал общение, только тетя Лида. Вместе с тем, ему достались две квартиры: двушка и трешка во Владивостоке. Разговоры об их продаже начались еще тогда, когда в живых была мама Федора. Но она запретила выставлять на продажу недвижимость. Но после смерти почти всех членов семьи его больше ничего не останавливало.

ДОМ – ЦЕРКОВЬ

В конечном итоге Федор продал обе квартиры. Лишь спустя время он сказал Лидии Федоровне о том, что переехал в поселок Новонежино и купил там двухэтажный «коттедж». В планах у него было организовать пекарню. Нравилось ему готовить выпечку. Во Владивостоке он практически до самой смерти работал в местном вегетарианском кафе. В итоге в Новонежино переехал не только он, с собой взял друзей – духовных собратьев.

- Федор говорил нам: «мне хорошо в этом обществе». Взрослый человек, что мы сделаем. Мы общались с ним, созванивались. Он нам говорил, что достраивает дом, а потом нас всех заберет туда. Но ничего этого не произошло, - рассказывает Лидия Федоровна.

Сам Федор позже рассказал тете, что с продажи двух квартир выручил примерно 6 с половиной миллионов рублей. За сколько купил сам дом – до сих пор неизвестно. Но сама Лидия Федоровна не видела никаких документов ни по продаже квартир, ни по покупке дома. Тем не менее, она уверена, что на его деньги были куплены три машины на нужды религиозной организации.

«СОЗНАНИЕ КРИШНЫ»

С кришнаитами Федор связан был очень давно. В Приморье последователи вероучения гаудия-вайшнавизма в традиции ИСККОН есть во Владивостоке и Находке. В интернете можно найти публикации в соцсетях, где активисты гордятся тем, что теперь они есть и в поселке Новонежино. Оно хоть и небольшое, всего на 2 тысячи жителей, и находится в нескольких километрах в стороне от трассы Владивосток – Находка, но хорошо известно в Приморье – туристам и не только. Во-первых, потому что тут есть вполне живой действующий аэродром. Во-вторых, через Новонежино идет дорога к «местам силы» - к горам Пидан и Фалаза, так что через это небольшое село проезжает множество туристов.

В местной администрации о религиозном сообществе пока не знают, но отметили, что если в селе много верующих, которые ведут себя странно, это еще не повод называть деревню сектантской. Зато имена друг друга у представителей религиозного движения на слуху, и про Федора там знают.

- Я его знаю уже почти 30 лет, а то, что многие пишут, что он кришнаит только 10 лет – это неправда, - рассказывает Андрей Филиппов, официальный представитель Центра Обществ сознания Кришны в Приморском крае. - У него были напряженные отношения с тетей, которая живет во Владивостоке, поэтому он мало что говорил о своей семье.

Сам Федор после переезда в Новонежино не бросил работу в кафе во Владивостоке. Так и жил то там, то тут. Только вот оказалось, что в Новонежино он жил не в доме, который покупал.

- Он тут снимал квартиру. Очень добрый был мужчина. Меня он никогда не пытался втянуть в свою веру, хотя мы часто философствовали и говорили о жизни, - делится с «Комсомолкой» Светлана, соседка Федора. - Он рассказывал, что сидел в тюрьме, но не вдавался в подробности статьи. Вообще о прошлом старался не говорить. С ним я познакомилась через Альбину, мы у нее покупаем молоко. Федор к ней относился как к дочери.

Тот самый дом у Федора купила жительница Новонежино Альбина вместе с супругом. Они дружили с ним всей семьей. Федор часто играл с детьми во дворе и вообще старался много времени проводить на свежем воздухе с единомышленниками.

- Знакома с ним очень давно, около 20 лет. Познакомились еще в вегетарианском кафе «Ганга», мы там вместе работали. Добрый отзывчивый. Он всегда был стройным. Он не ел мясо, не употреблял алкоголь. У него была жена, но они развелись, сейчас она живет не здесь. Просто не сошлись характерами, это никак не связано с религиозными убеждениями, - рассказывает Альбина. - Потом в 2017 он купил дом в селе, ну как дом – стена, да крыша, здесь не было ни окон, ни дверей, и через некоторое время мы его выкупили. Но он продал квартиры не для того, чтобы купить дом, а чтобы попрощаться с прошлой жизнью, и чтобы они не достались тем родственникам.

Почти все в поселке знали Федора, но мало кому были известны подробности его прошлого. Многие кришнаиты уверяли, что он не поддерживал общение ни с кем из членов семьи. Обрел, так сказать, новую семью. Однако Лидия Федоровна уверяет, что она общалась с племянником. Он навещал ее, а она часто заходила к нему в гости в кафе, но в конце апреля он пропал.

НЕДЕЛЯ БЕЗЫЗВЕСТНОСТИ

29 апреля Федор заходил в гости к Лидии Федоровне, после чего исчез. Сказал, что пошел работать в кафе и словно провалился сквозь землю. На звонки не отвечал. Женщина забила тревогу и обратилась в полицию. Вместе с тем, о его местонахождении хорошо было известно кришнаитам. В этот день он даже потерял сознание в кафе и, как утверждают его единомышленники, позвонил Альбине.

Пациента при смерти привозили в Шкотовскую больницу. Фото: предоставлено тетей погибшего.

- Он позвонил и попросил забрать к себе, чтобы провести время с друзьями. У него был рак печени, врач сказал – 4 стадии. Я спрашивала у него, позвонить ли мне его родным, чтобы рассказать о состоянии его здоровья, Федор сказал «не надо». Он стоял на учете у терапевта в местной больнице. Там ему выписывали лекарства и обезболивающие. Ближайший онколог находится в Шкотово, но мы к нему не успели.

О том, что племянник находится в Новонежино, Лидия Федоровна узнала лишь спустя неделю после его пропажи.

- Полицейский мне тогда сказал, что он умирает. Что он не есть и не пьет. Я сильно была возмущена, что никто ему не попытался помочь, а просто решили мне сказать, что он при смерти. Я ведь шесть дней ждала от них звонка, - говорит Лидия Костырко. - Потом я узнала, что эта Альбина, которая купила дом, сделала из него местную кришнаитскую церковь. Я тут же собралась с сыном и поехала туда. Они нас не пускали за ворота. Когда я все-таки его увидела, прослезилась – на нем были только кожа да кости. Его, как нам сказали в полиции, не кормили и не поили. На вопрос, зачем вы его так мучаете, нам ответили, что врач им сказал, что кормить его уже нет смысла.

Лидия Федоровна утверждает, что сектанты не отдавали ей паспорт племянника и не пускали к нему. Кришнаиты же говорят о том, что это женщина и ее сын якобы вели себя крайне агрессивно, не думали о состоянии Федора и о том, что перевозка для него смертельно опасна.

СКОНЧАЛСЯ В РЕАНИМАЦИИ

Спустя несколько дней Лидия Федоровна вернулась в Новонежино и все-таки смогла забрать племянника. С боем. Причем, у каждой стороны своя версия событий.

- Когда приехала Лидия Федоровна, мы отреагировали нормально и на то, что она хочет забрать Федора. Но когда я узнала, что в дороге его не будет сопровождать ни один врач, была в шоке. Те люди, которые были в машине, сказали, что в случае чего, даже укол не смогут поставить, - говорит Альбина. - Она кричала, что если бы она знала, что дом уже не его, то она бы сюда не приехала.

Теперь Лидия Федоровна хочет добиться справедливого наказания для виновных в смерти племянника. Фото: предоставлено тетей погибшего.

Сама Лидия Федоровна рассказывает иную версию.

- Поприходили какие-то люди, я потом поняла, что все это кришнаиты. Они кричали «мы не отдадим его». За калитку не пускали только нас с сыном, остальные проходили свободно. Я кричала, зачем мы его тут держите в заточении - не кормите и не поите. Потом мне все же удалось зайти в дом. Комнатка 5 квадратных метров. Окна закрытые. Он лежит голый, - говорит Лидия Федоровна. - Он стонет, а они стоят. Какой ритуал они проводили - я не знаю. Он ведь еще живой был. Он слышал меня. Говорил еле-еле, что у него нет сил. Может быть, он еще бы пожил. Мы его быстро забрали и увезли во Владивосток, там мы уже договорились с доктором. Он нас принял. Сказал, раз живой – заберем. Его положили в реанимацию, а утром он умер. Я пыталась выяснить, почему он умер. Врач сказал из-за злокачественного новообразования в печени. Но я уверена, что если бы его кормили или поили, он бы прожил еще. Они просто его угробили. Пошли даже слухи, что они хотели там какой-то ритуал сделать, вроде даже сжечь.

Лидия Федоровна намерена добиться справедливого наказания для тех, кто, про ее мнению, погубил Федора. Готовит заявление в полицию. Так она хочет не только наказать убийц племянника, но и спасти несчастных, которые также оказались в логове сектантов и у которых еще есть шанс на жизнь.

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