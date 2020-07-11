Лифт с двумя людьми сорвался во Владивостоке с высоты четвертого этажа

ЧП произошло вечером в пятницу, 10 июля, в административном здании на улице Снеговая, 71. Лифт с пассажирами сорвался с четвертого на первый этаж, два человека, которые находились в кабине, получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники здания немедленно вызвали городскую службу спасения. Звонок в МЧС поступил в 16.40. Спасатели тут же приехали на место, эвакуировали пострадавших, оказали им необходимую доврачебную помощь и передали врачам скорой медицинской помощи.

О пострадавших известно, что это двое мужчин 1993 и 1987 годов рождения. Спустя несколько минут их доставили в Тысячекойку (Городскую клиническую больницу № 2).

Как пишут, в этой части здания находится склад пекарни. И речь скорее не про лифт, а про подъемник, который, вероятнее всего, был завален мешками с перегрузом.

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