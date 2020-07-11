Летим в Крым! Новый рейс запустили из Владивостока

Впервые в истории Международного аэропорта Владивосток открыт прямой рейс в Симферополь. Сегодня, 11 июля авиакомпания «Россия» доставила первых пассажиров из Владивостока на популярный туристический курорт.

Рейсы в столицу Республики Крым запланированы еженедельно по субботам, вылет из Владивостока в 9:50. Полеты будут осуществляться на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса. Время полета составит около 10 часов. Оператором данных чартерных программ выступает компания «Библио-Глобус».

Кстати, на территории Республики Крым 15 июня был полностью снят режим самоизоляции для всех категорий граждан. В Приморье режим повышенной готовности продлен до 15 июля.

- Сейчас, когда закрыты границы и полеты на международных направлениях не осуществляются, у жителей Приморья появилась возможность отдохнуть в России. Черноморское побережье – главное место отдыха большинства россиян. Для дальневосточников новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах. Мы желаем жителям нашего региона отлично отдохнуть и получить положительные впечатления, - пожелал Андрей Виниченко, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток.

Это уже вторая хорошая новость за неделю. Ведь 6 июля из Владивостока стартовал первый прямой рейс в Сочи. На Черное море с берегов Японского Boeing-747-400 будет летать два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

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