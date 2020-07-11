2020-07-11T17:51:15+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 12 июля 2020: осталось три дня режима, а жертв уже 58

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 12 июля. Рейды по общественным местам проходят в усиленном режиме
Сергей БАЛАНОВ
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Рейд по центру ВладивостокаРейд по центру ВладивостокаФото: vlc.ru
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Коронавирус в Приморье, последние новости на 12 июля 2020. По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5 010 (+51 новых случаев за сутки). Вылечились от коронавируса 3 648 пациента (+139 за сутки). Умерло с начала эпидемии уже 58 человек (+1).

За минувшие сутки темп прироста заболевших составил 1,0%.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Рейды

Олег Кожемяко подчеркнул, что административные комиссии особое внимание должны уделить рынкам, предприятиям сферы услуг, общественному транспорту.

- Продавцы должны находиться в масках и перчатках – это необходимое требование, в том числе для посетителей. Важно регулярно проводить дезинфекцию помещений с занесением в журнал учета. Эту работу должна проводить специально нанятая для этого компания, – обозначил глава Приморья.

Профилактические рейды по соблюдению масочного режима во Владивостоке действительно прододжаются. Особое внимание административные комиссии уделяют местам массового скопления людей – это скверы, парки и другие места отдыха. Очередной рейд прошел в субботу на набережной Спортивной гавани и пляже «Юбилейный».

Совместно с сотрудниками Росгвардии специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района проверили летние кафе и террасы, а также торговые объекты. Руководству и персоналу еще раз напомнили, что необходимо в обязательном порядке носить маски и перчатки, проводить санитарную обработку помещений.

- Профилактические рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима проходят ежедневно и во всех районах Владивостока. За сегодняшний день было вручено 247 памяток. Администрация город просит горожан соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, носить маски и другие средства индивидуальной защиты. Это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким, – сказал инспектор Елена Валеева.

Ярмарки

Также губернатор поручил подготовить территории для реализации садово-огороднической продукции местными жителями. В местах продажи будут предусмотрены все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

- Нужно разработать стандарт – быстрособираемые палатки, легкие навесы, предусмотреть стоянку автомобильного транспорта. Такой рынок должен быть организован в каждом районе, – добавил Олег Кожемяко.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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