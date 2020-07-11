«Нужно обеспечить граждан работой»: Юрий Тутнев обсудил безработицу в ДФО с главами регионов

На оперативном совещании 10 июля зампредседателя российского правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с губернаторами состояние рынка труда в дальневосточных регионах.

В совещании приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, губернаторы дальневосточных регионов и руководители институтов развития данных территорий.

Политики обозначили главные цели по развитию дальневосточных субъектов России

Политик отметил, что опасность распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке постепенно снижается, а прирост новых зараженных уже не превышает двух процентов в день. Некоторые субъекты уже готовы к первому этапу снятия ограничений. Вице-премьер выразил благодарность главам регионов за хорошую работу по повышению инвестиционной привлекательности.

- Президент ставил задачу регионам Дальнего Востока войти в топ-30 и движение уже есть. Вчера состоялось заседание Наблюдательного совета под председательством главы государства, где было оглашено, что в 10 из 11 регионов ДФО кроме Хабаровского края зафиксирована положительная динамика, - отметил Юрий Трутнев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789988" frameborder="0"></iframe> Юрий Трутнев провел оперативное совещание с главами дальневосточных регионов.

Якутия в данном рейтинге заняла 20 место, а в топ-30 также вошли Камчатский край, Амурская область, Сахалинская область и Забайкальский край Республика Бурятия и Приморский край близки к тридцатке лидеров. Зампредседателя кабмина подчеркнул, что повышением инвестиционной привлекательности регионов следует заниматься и дальше.

- Число зарегистрированных безработных граждан на Дальнем Востоке увеличилось в три раза во время действия ограничений из-за пандемии. Власти страны приняли решение поддержки оказавшимся без работы гражданам: правительство увеличило размер выплат по безработице, обеспечило выплаты в размере 12 130 рублей вновь зарегистрированным безработным. Такое решение позволило не допустить социальной напряжённости в регионах, - объяснил вице-премьер, добавив, что на предприятиях ДФО ощущается нехватка кадров.

Политик отметил, что опасность распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке постепенно снижается, а прирост новых зараженных уже не превышает двух процентов в день.

В настоящее время на дальневосточных предприятиях пустуют 209 тысяч рабочих мест, которые, по словам Трутнева, необходимо использовать для повышения занятости. Полномочный представитель президента в ДФО отметил, что «просто так это не произойдет», следует заниматься информированием, обучением, переподготовкой людей.

В ходе оперативного совещания замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова доложила, что в регионах Дальнего Востока официально зарегистрированы в качестве безработных 187 тысяч местных жителей. Она подчеркнула необходимость обучения безработных необходимым для трудоустройства навыкам, а также повышения эффективность работы служб занятости в регионах округа, где на одного соискателя приходится две-три вакансии.

Юрий Трутнев также рассмотрел выполнение поручения, которое дал министерству труда и АНО «АРЧК ДВиА» по формированию мер для сокращения безработицы в ДФО. Гендиректор агентства доложил, что его специалисты проработали и согласовали с властями меры, в рамках которых будет оказано содействие в трудоустройстве 118 тысячах граждан. При этом 53 тысячи из официально нетрудоустроенных жителей округа могут начать работать по открытым вакансиям без дополнительного обучения.

Некоторые субъекты уже готовы к первому этапу снятия ограничений.

Комплекс мер включил в себя четыре направления:

- Переобучение безработных по востребованным профессиям за счет регионального бюджета и ресурсов Агентства. По данном программе пройти обучение смогут 12,6 тысячи человек;

- Привлечение безработных к общественным работам и обеспечение им временной занятости – поддержку могут получить 33,7 тысячи человек;

- Оказание содействия гражданам в открытии собственного дела – 2,8 тысячи человек;

- Внедрение дополнительных мер стимулирования работодателей сохранять и создавать новые рабочие места, оказание поддержки самозанятым и снижение страховых взносов для строительных организаций, привлекающих на работу работников из ДФО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789986" frameborder="0"></iframe> Юрий Трутнев поблагодарил глав регионов «за хорошую работу по повышению инвестиционной привлекательности».

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил разработать предложения по обеспечению строительной отрасли необходимым количеством специалистов, а также по обучению граждан необходимым для трудоустройства навыкам.