«Нужно обеспечить граждан работой»: Юрий Тутнев обсудил безработицу в ДФО с главами регионов
На оперативном совещании 10 июля зампредседателя российского правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с губернаторами состояние рынка труда в дальневосточных регионах.
В совещании приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, губернаторы дальневосточных регионов и руководители институтов развития данных территорий.
Политики обозначили главные цели по развитию дальневосточных субъектов России
Политик отметил, что опасность распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке постепенно снижается, а прирост новых зараженных уже не превышает двух процентов в день. Некоторые субъекты уже готовы к первому этапу снятия ограничений. Вице-премьер выразил благодарность главам регионов за хорошую работу по повышению инвестиционной привлекательности.
- Президент ставил задачу регионам Дальнего Востока войти в топ-30 и движение уже есть. Вчера состоялось заседание Наблюдательного совета под председательством главы государства, где было оглашено, что в 10 из 11 регионов ДФО кроме Хабаровского края зафиксирована положительная динамика, - отметил Юрий Трутнев.
Юрий Трутнев провел оперативное совещание с главами дальневосточных регионов.
Якутия в данном рейтинге заняла 20 место, а в топ-30 также вошли Камчатский край, Амурская область, Сахалинская область и Забайкальский край Республика Бурятия и Приморский край близки к тридцатке лидеров. Зампредседателя кабмина подчеркнул, что повышением инвестиционной привлекательности регионов следует заниматься и дальше.
- Число зарегистрированных безработных граждан на Дальнем Востоке увеличилось в три раза во время действия ограничений из-за пандемии. Власти страны приняли решение поддержки оказавшимся без работы гражданам: правительство увеличило размер выплат по безработице, обеспечило выплаты в размере 12 130 рублей вновь зарегистрированным безработным. Такое решение позволило не допустить социальной напряжённости в регионах, - объяснил вице-премьер, добавив, что на предприятиях ДФО ощущается нехватка кадров.
Политик отметил, что опасность распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке постепенно снижается, а прирост новых зараженных уже не превышает двух процентов в день.
В настоящее время на дальневосточных предприятиях пустуют 209 тысяч рабочих мест, которые, по словам Трутнева, необходимо использовать для повышения занятости. Полномочный представитель президента в ДФО отметил, что «просто так это не произойдет», следует заниматься информированием, обучением, переподготовкой людей.
В ходе оперативного совещания замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова доложила, что в регионах Дальнего Востока официально зарегистрированы в качестве безработных 187 тысяч местных жителей. Она подчеркнула необходимость обучения безработных необходимым для трудоустройства навыкам, а также повышения эффективность работы служб занятости в регионах округа, где на одного соискателя приходится две-три вакансии.
Юрий Трутнев также рассмотрел выполнение поручения, которое дал министерству труда и АНО «АРЧК ДВиА» по формированию мер для сокращения безработицы в ДФО. Гендиректор агентства доложил, что его специалисты проработали и согласовали с властями меры, в рамках которых будет оказано содействие в трудоустройстве 118 тысячах граждан. При этом 53 тысячи из официально нетрудоустроенных жителей округа могут начать работать по открытым вакансиям без дополнительного обучения.
Некоторые субъекты уже готовы к первому этапу снятия ограничений.
Комплекс мер включил в себя четыре направления:
- Переобучение безработных по востребованным профессиям за счет регионального бюджета и ресурсов Агентства. По данном программе пройти обучение смогут 12,6 тысячи человек;
- Привлечение безработных к общественным работам и обеспечение им временной занятости – поддержку могут получить 33,7 тысячи человек;
- Оказание содействия гражданам в открытии собственного дела – 2,8 тысячи человек;
- Внедрение дополнительных мер стимулирования работодателей сохранять и создавать новые рабочие места, оказание поддержки самозанятым и снижение страховых взносов для строительных организаций, привлекающих на работу работников из ДФО.
Юрий Трутнев поблагодарил глав регионов «за хорошую работу по повышению инвестиционной привлекательности».
По итогам совещания Юрий Трутнев поручил разработать предложения по обеспечению строительной отрасли необходимым количеством специалистов, а также по обучению граждан необходимым для трудоустройства навыкам.