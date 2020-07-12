2020-07-12T11:51:56+03:00
Общество

У берегов Владивостока заметили резвящуюся белуху

Животное вот уже несколько дней видят в районе центра города
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Животное совсем не боится людей. Фото: скриншот видеоролика Яны КоноплицкойЖивотное совсем не боится людей. Фото: скриншот видеоролика Яны Коноплицкой
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Вот уже несколько дней подряд жители Владивостока наблюдают необычную картину – у берега в самом центре города резвится белуха. Животное уже встречали в районе вокзала морских прибрежных сообщений, в бухте Федорова и рядом с маяком Токаревская кошка.

Впервые белуху заметили в пятницу, 10 июля. Как пишет сайт vl.ru, белуха плавала вблизи стоянки корабля Росморпорта в районе вокзала морских прибрежных сообщений. Сегодня, 12 июля, животное, заметили у побережья рядом с косой на маяке в районе Эгершельда. Белуха плескалась недалеко от купающихся людей. По словам очевидцев, млекопитающее совсем не боялось людей и плавало совсем рядом.

Позже пользователь Яна Коноплицкая опубликовала у себя на странице видео, на котором также запечатлела белуху.

«Никогда не знаешь, где тебе улыбнётся твой кит. Белуха больше часа тусила в бухте Федорова в 20 метрах от берега между плавающими людьми. Прекрасное дополнение к действу на заднем фоне», - написала автор ролика.

По словам руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрия Лисицы, эта белуха действительно может быть бывшей узницей «китовой тюрьмы», однако наверняка это не узнать. Влечет ее к берегу либо наличие здесь рыбы, либо любопытство.

Белуха во Владивостоке в бухте Федорова.Автор: Яна Коноплицкая

- Море не естественная среда обитания для человека, но для белухи – это родная стихия. Поэтому не стоит переживать за животное, белуха сама во всем разберется, - отметил эколог. – Максимум, что можно сделать в этой ситуации – соблюдать скоростной режим водных транспортных средствах. Особенно это касается гидроциклов и маленьких катеров.

Дмитрий Лисицин также подчеркнул, что отлавливать животное ни в коем случае нельзя. Это будет нарушением законодательства.

- Чтобы поймать белуху, нужны специальные разрешения, квоты и т.д. На данный момент их нет, - заявил эколог. - В 2020 году на этих животных не утвержден общий допустимый улов, поэтому разрешения не выдаются. Для тех, кто рискнет нарушить правила рыболовства, действуют повышенная такса, грозит уголовное преследование и солидный штраф за попытку вылова этого вида обитателей.

Ранее сообщалось, что в бухте Средней недалеко от Находки содержались 11 косаток и 90 белух. В ноябре 2019 года часть животных, снабженных спутниковыми метками, выпустили возле Лазовского заповедника. Предполагалось, что они уйдут в более привычные для них условия, например, в Охотское море, но часть белух до сих пор остается в акватории Приморского края.

Белуха во Владивостоке на Токаревском маяке.Автор: Ольга Доманова

ИСТОЧНИК KP.RU

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