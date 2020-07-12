2020-07-12T14:13:31+03:00
Общество

Сахалинские рыбаки выловили 100-килограммовую акулу в устье реки

Автор видео утверждает, что животное было поймано на спиннинг
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Акулу выловили в устье реки. Фото: fishing_island_sakhalinАкулу выловили в устье реки. Фото: fishing_island_sakhalin
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Акулу поймали сахалинские рыбаки в устье реки Айнская в Красногорске. По утверждениям автора ролика, животное было выловлено на спиннинг. Общий вес акулы составил 100 килограммов.

На днях в социальных сетях появился видеоролик, где была запечатлена акула. Голос за кадром рассказал, что акула была поймана в Красногорске. Животное вытащили из устья реки, куда оно, судя по всему, зашло за рыбой. Автор отметил, что общий вес акулы составил 100 килограммов. Поймана она была на обычную удочку.

По словам руководителя «Экологической вахты Сахалина» эколога Дмитрия Лисицы, рыбакам попалась особь сельдевой акулы, что для вод Сахалина, в принципе, обычное дело. Ее основной рацион – сельдь и горбуша, которая водится в водах острова в достаточном количестве.

Однако он также подчеркнул, что к берегам акула подходит довольно редко.

Стоит отметить, что видеоролик вызвал бурные споры в социальных сетях. Мало кто поверил, что рыбаки действительно могли поймать на спиннинг 100-килограммовую особь. Масло в огонь также подлил тот факт, что этот же видеоролик пытались выдать съемки из Якутии. Якобы акула была поймана в водах реки Лена.

fishing_island_sakhalinfishing_island_sakhalin
100-килограммовая акула была поймана на Сахалине
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ИСТОЧНИК KP.RU

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