2020-07-12T16:25:41+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 13 июля 2020: число погибших растет, уже 59

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 13 июля. В ряде муниципалитетов начали работать продовольственные ярмарки
Галина КУЛИМБАЕВА
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За сутки заболели 54 человекаЗа сутки заболели 54 человекаФото: pixabay.com
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Коронавирус в Приморье, последние новости на 13 июля 2020. По данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в Приморском крае с начала эпидемии составило уже 5064 человека. За последние сутки в регионе было выявлено 54 случая. Во Владивостоке зарегистрировано 36 инфицированных, в Уссурийске – восемь, в Находке – четыре, в Партизанске – три, в Михайловском районе – два, в Хорольском – один.

У 47 пациентов, проходящих лечение, заболевание протекает в тяжелой форме. Кроме этого, увеличилось число погибших от заболевания граждан. На данный момент не смогли справиться с коронавирусом 59 человек.

Победили COVID-19 уже 3677 человек (+29 за сутки).

Коронавирус: статистика. Яндекс

Коронавирус: статистика. Яндекс

Ярмарки

В нескольких муниципалитетах региона вчера, 12 июля, начали работать продовольственные ярмарки. Торговля стартовала в селе Вольно-Надеждинское, селе Романовка и деревне Царевка Шкотовского района, Дальнегорске и Лучегорске. Отмечается, что продавцы должны быть в масках и перчатках, а их торговое место каждые два часа подвергаться обработке.

Покупателям также необходимо соблюдать санитарные требования – «социальную дистанцию» и перчаточно-масочный режим.

Следить за соблюдением всех условий будут административные комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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