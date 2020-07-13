«Поступают мальчиками, выпускаются мужчинами»: взрослеть вместе с военно-морским училищем во Владивостоке стало проще

Офицеры, мичманы и прапорщики. Это все не просто звания. Это результаты кропотливой работы над собой. Ведь все без исключения когда-то были выпускниками школ, совсем мальчишками, и единственная уверенность заключалась в безграничной любви к морю. Но на пути к мечте пришлось хорошенько потрудиться. Романтика бороздить океаны, конечно, чудесно, но за всем этим стоит работа и огромный багаж знаний. Как раз за знаниями и идут в единственное на Дальнем Востоке военно-морское училище. Училище, которое готовит не просто офицеров, но воспитывает из мальчиков настоящих мужчин.

КОРАБЛИ И ЛЮДИ

Тихоокеанское военно-морское училище имени С.О. Макарова единственное место на Дальнем Востоке, которое готовит офицеров и мичманов. История учреждения берет свое начало в далеких 30-х. Кстати, первый выпуск состоялся в марте 1940. Тогда ускоренную подготовку военного состава прошли 97 младших лейтенантов, лейтенантов и воентехников.

Теперь же сюда принимают не только абитуриентов, которые хотят получить высшее образование, но и тех, кто планирует получить среднее специальное. Первым нужно будет проучиться 5 лет, вторым - 2 с лишним года.

- В рамках получения высшего образования у нас проходят подготовку по 7 военным специальностям: «Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации», «Применение и эксплуатация морского подводного вооружения подводных лодок», Применение и эксплуатация морского подводного вооружения надводных кораблей», «Применение и эксплуатация радиотехнических средств кораблей», «Применение и эксплуатация гидроакустических средств», «Эксплуатация радиоэлектронного оборудования авиационных противолодочных и ракетных комплексов морской авиации» и «Применение и эксплуатация корабельных комплексов связи», - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Вячеслав Бакуев, начальник учебно-методического отдела ТОВВМУ.

Вместе с тем, здесь готовят и ребят по средним специальностям. Они проходят обучение по следующим военным направлениям: управление в технических системах; электроника, радиотехника и системы связи; аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники.

ПРИНЦИП – ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Эпидемиологическая ситуация не могла оставить без внимания правила поступления в училище. Разумеется, она привнесла туда свои коррективы. Только вот принцип приема документов стал даже проще, чем был, что не может не радовать выпускников школ всего Дальнего Востока.

Правила поступления в ТОВВМУ в 2020 году изменились. Фото: Евгений Кулешов – мэрия Владивостока.

- В этом году прием абитуриентов стартует с 15 июля. Впервые за всю историю отбор будет проводиться следующим образом – все военные вузы набирают для всех военных вузов. Охвачены практически все субъекты Российской Федерации выездными приемными комиссиями, - говорит Вячеслав Бакуев. - То есть: каждому вузу определено несколько субъектов страны, куда направляются выездные комиссии. Они проводят набор абитуриентов для всех университетов Минобороны. Нашему вузу определен Камчатский и Приморский края. Выездная комиссия будет принимать вступительные экзамены и на Камчатке. Дальше результаты будут направлены в тот вуз, куда хочет поступить абитуриент.

Кстати, раньше процедура подачи документов была несколько сложнее. Допустим, чтобы выпускнику школы из Новосибирска поступить в военно-морское училище, которое находится во Владивостоке, нужно было приехать во Владивосток и сдать тестирование на профпригодность и физподготовку именно здесь. Сейчас же достаточно прийти в краевой комиссариат в том регионе, в котором вы находитесь, и там пройти все необходимые проверки. Ехать за тридевять земель не нужно.

Дальше военкоматы страны направляют полученные результаты в единый реестр, в котором также указаны полученные при сдаче ЕГЭ баллы. Позже все данные попадут в тот вуз, в который и хочет поступить абитуриент. Результаты станут известны с 10 по 15 августа.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ = СЛОЖНОСТЬ

Для поступления важны не только результаты ЕГЭ, но и общие знания, а также психологическое состояние бывшего школьника. Как раз по большей части уравновешенность и склонность к агрессии и проверяют на тестирование по профпригодности. Существуют всего 4 группы, последняя – 4, как раз не допускается к обучению. Для остальных с учетом его индивидуальных характеристик и подбирается та кафедра, которая подойдет именно ему.

Кроме психологической подготовленности, проверяются еще и физические способности ребят. Разумеется, все будет проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Согласно нормативам, мальчики должны справиться с бегом на 3 километра и на 100 метров, а также с подтягиванием. Поступить в училище во Владивостоке могут только мальчики, последний выпуск с девочками здесь был только в 2014 году.

- Ежегодно самые востребованные кафедры у нас: кораблевождение эксплуатация средств морской навигации, связисты и радиоэлектроника. У них самый высокий конкурс в вузе - 4,1 человека на 1 место, - говорит Вячеслав Бакуев. – Здесь, кстати, нельзя сказать, что самые востребованные специальности – самые легкие, тут скорее даже наоборот. На штурмана сейчас учится очень нелегко. Начиная с момента поступления, вступительного контроля и самого процесса обучения. Учиться нелегко. Наукоемкие специальности. У нас все наоборот – самые сложные специальности – самые востребованные.

Всех абитуриентов предупреждают - легко не будет. Фото: Евгений Кулешов – мэрия Владивостока.

Но сложностями напугать будущих студентов здесь нельзя. Изначально любой, кто решается поступить в военно-морское училище, знает – с будущих офицеров двойной спрос.

ДЕНЬГИ – НЕ ПРОБЛЕМА

Козыри прятать не станем, расскажем о еще нескольких явных преимуществах военно-морского училища. Государство полностью берет на себя все расходы по учебе, проживанию и питанию студентов. После первого курса с вами заключат договор. Дальше в зависимости от вашей физической подготовки вы начинаете получать стипендию. Притом вполне неплохую для вчерашних школьников – около 20 тысяч рублей. Еще одна плюшка – бесплатный проезд к месту отдыха, который предоставляется студенту раз в год. Так он может летом полететь домой, проведать родных и не заплатить за это ни копейки.

После обучения тех, кто подписал договор, ждет распределение в места работы и гарантированное трудоустройство. Это особенно актуально сейчас, когда на рынке труда все так не стабильно. Здесь же все в этом плане осталось неизменным.

Все расходы по обучению, проезду и питанию государство берет на себя. Фото: Евгений Кулешов – мэрия Владивостока.

- Разумеется, сама студенческая жизнь кипит разнообразными внеурочными занятиями. План культурных мероприятий мы разрабатываем каждые выходные. Театры, хоккей - как только ситуация урегулируется, можно будет говорить более детально. Но по опыту прошлых лет могу сказать, что студенты у нас не скучают. Курсанты принимают участие в спортивных соревнованиях от Тихоокеанского флота до Вооруженных сил России. Кроме того, многие пробуют себя в штурманских походах, - продолжает Вячеслав Бакуев.

«ПРИХОДЯТ МАЛЬЧИКАМИ, УХОДЯТ НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ»

История военного училища очень интересная. Например, в годы Великой Отечественной войны ТОВВМУ выполняло особую роль в подготовке кадров для Военно-Морского Флота. Это было единственное военно-морское училище, которое не оказалось в зоне боевых действий. Теперь же оно является одной из основных баз военно-морского образования. В его задачу входит обеспечить кадрами флот России. За плечами у ТОВВМУ тысячи морских офицеров, которые прошли профессиональную подготовку и выпустились из училища. Десятилетиями оно хранит традиции. Неизменным остается и общий портрет студента вуза.

Выпускают из училища настоящих мужчин. Фото: Евгений Кулешов – мэрия Владивостока.

- Самое главное, поступая в военное училище, абитуриент должен быть мотивирован именно на военную службу. К этому необходимо быть готовыми - наряды, физподготовка, невысыпание – это все неотъемлемая часть нашего обучения. Мы ведь отличаемся от других учебных заведений: у нас ребята не только проходят обучение, но и служат Родине. А когда служить ей было легкой задачей, - рассказывает Вячеслав Бакуев. - Дисциплина, воинские уставы и порядок - ученик должен быть к этому готов. В результате парни у нас взрослеют и превращаются в мужчин.

Вячеслав Вячеславович признается, что на его опыте были разные абитуриенты, но даже из самых не самостоятельных мальчиков здесь взращивают настоящих мужчин, настоящих офицеров, которые будут в состоянии встать на защиту Отчизне, когда ей понадобится помощь.

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