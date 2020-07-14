2020-07-14T05:44:21+03:00
Происшествия

«Здравствуйте, мы из мэрии»: у жителей Владивостока в одночасье исчезли гаражи

Неизвестные мужчины представляются работниками администрации, увозя чужую собственность [фото]
Милана СОКОЛ
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Мужчины порезали чужие гаражи на металлМужчины порезали чужие гаражи на металлФото: Милана СОКОЛ
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В неприятной ситуации оказались жители Первореченского района Владивостока, когда обнаружили крупную пропажу. С участка выше дома №52 на Карбышева попросту исчезли металлические гаражи, стоящие здесь десятилетиями. Как оказалось, конструкции попилили прямо на месте, взвесили, не отходя от кассы, и увезли с помощью крана. Никаких просьб и объявлений об освобождении территории местные жители не видели, поэтому люди оказались просто шокированы происходящим.

Участок заметно опустел Фото: Милана СОКОЛ

Участок заметно опустелФото: Милана СОКОЛ

Как уверяют жильцы близлежащих домов, кран подъехал на участок в выходной день. Изначально горожане подумали, что территорию освобождают для стройки, которая здесь началась около года назад, поэтому не придали внимания активности на площадке. Первый гараж рабочие вывезли довольно быстро и беспрепятственно. Оно и понятно, некапитальные постройки стоят на отшибе, документов на них у владельцев нет, да и сами хозяева появляются довольно редко, когда нужно, что-то забрать или положить. Поэтому работы, которые велись в открытую среди бела дня, не вызвали нареканий. Владельцы недвижимости даже не подозревали, что ее пилят на металл.

Спустя день большегруз в сопровождении универсала вернулся за следующей партией добычи. На участке в этот момент были несколько местных жителей. По словам очевидцев, мужчины представились сотрудниками администрации Владивостока, заверили, что все согласовано и продолжили расчистку территории. При этом никаких документов, подтверждающий законность работ, присутствующие не предоставили. Свидетели произвола хоть и усомнились, но полицию вызывать не стали. Очевидцы попытались самостоятельно найти пострадавших владельцев гаражей. Пока молва от соседей дошла до хозяев, похитителей и след простыл.

Большегруз приехал в сопровождении универсала Фото: Милана СОКОЛ

Большегруз приехал в сопровождении универсалаФото: Милана СОКОЛ

– Была в отъезде в другом городе, когда позвонили соседи и сказали, что наш гараж кто-то вывез. Пришлось собираться и нестись за 200 километров. Приехала, ни гаражей, ни вещей, что там стоял на этом участке давным-давно, достался мне от покойного родственника. Документы, к сожалению, не нашли. Но все соседи знают, кому он принадлежал. Свидетелей у меня полдома. Помимо нашего гаража, вывезли еще два стоящих рядом и попили шлагбаум. Думаю, на металле они отлично заработают. Интересно, сколько еще таких пострадавших, люди, видимо, этим промышляют, выискивая гаражи в отдалении, – поделилась пострадавшая жительница дома №34 на Карбышева.

На участке стояли металлические гаражи жителей района Фото: Милана СОКОЛ

На участке стояли металлические гаражи жителей районаФото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка» на всякий случай запросила информацию у мэрии города о возможных работах на данной территории. Однако в пресс-службе рапортовали, что указанные машины им не принадлежат, наемных специалистов администрация не привлекала, да и освобождение территорий происходит строго по регламенту. Людям дают время убрать незаконные объекты, вешают объявления, ищут хозяев, а в случае отсутствия таковых проходит довольно длительная процедура по признанию построек бесхозными. Сторожа со стройки тоже заверили, что к ним кран не имеет никакого отношения. «КП-Владивосток» направила копию материала в городское управление МВД с просьбой инициировать проверку. Найти любителей легкой наживы можно по номерам авто, которые успели запечатлеть очевидцы.

В администрации Владивостока заверили, что к ним рабочие не имеют никакого отношения Фото: Милана СОКОЛ

В администрации Владивостока заверили, что к ним рабочие не имеют никакого отношенияФото: Милана СОКОЛ

Свидетели сообщили в редакцию, что спустя какое-то время кран еще раз приезжал на участок. Однако резать металл работяги не стали, покрутились и, заметив людей уехали. По словам пострадавшей горожанки, рабочие не только вывезли металл, но и более-менее ценные вещи, которые хранились в гаражах. После себя дельцы оставили внушительную свалку на участке, где ранее стояли гаражи. За это нарушителей тоже можно привлечь к ответственности.

После сноса гаражей осталась свалка Фото: Милана СОКОЛ

После сноса гаражей осталась свалкаФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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