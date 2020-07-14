2020-07-14T11:55:04+03:00
Общество

Чужих детей не бывает: кошка прикормила осиротевших новорожденных ежат в Приморье, чтобы спасти их от погибели

Приемная мама взялась за спасение крохотных колючек и кормила их вместе с родными котятами [фото]
Кристина ГРИН
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История про колючего Егора, который все-таки смог.История про колючего Егора, который все-таки смог.
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«Мы все очень прикипели к этим малышам и волновались за ежат, ведь они остались совсем одни, а им на тот момент было дня 2-3. Они были крошечными, хрупкими. Вскоре мы нашли решение, точнее временную замену их родительнице, правда, из другого семейства. Местная кошка начала их кормить вместе со своими котятами».

ТРАГЕДИЯ ЕЖАТ

Крошечные малыши появились на свет в конце июня в Шкотовском районе Приморья. 10 ежат у счастливой мамы. Но случилась беда, а для крох – настоящая трагедия.

Местный житель косил траву. Увлеченный работой, он не заметил животное прямо у него под ногами. Мужчина ранил маму ежат газонокосилкой, многодетная ежиха скончалась, оставив совсем одних своих новорожденных крох.

Родная мама крох трагически погибла.

Родная мама крох трагически погибла.

- Малыши попали к нам в сафари-парк. Мы начали за ними ухаживать. Их нужно было и кормить, и поить, они ведь всего этого не умеют, совсем маленькие еще, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Олег Никонов, ветеринарный врач Приморского сафари-парка. – Мы практически не отходили о них, но нужно было срочно решать вопрос по кормлению.

Помощь пришла, откуда ее совсем не ждали. Приемной мамой для 10 осиротевших ежат стала кошка, которая не так давно окотилась.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

В природе встречались подобные случаи, но все же это явление можно отнести к уникальным. Колючие клубочки переехали из сафари-парка в ветеринарную клинику, куда привезли и приемную родительницу. Кошка, которая не так давно стала мамой трех котят, приняла как родных несчастных сирот и стала их прикармливать. И хоть свои дети раза в два старше приемных, кошка вела себя очень достойно. Да и котята новым братьям войну объявлять не стали.

Мама-кошка приняла осиротевших колючек.

Мама-кошка приняла осиротевших колючек.

- Как раз из-за того, что ежата в несколько раз меньше котят, кошка не ухаживала за ними, как за родными. Не мыла, только подкармливала, - говорит Ольга Прищепа, ветеринар клиники «Кот и Пес». – Но надежда на то, что мы их спасем, нас не покидала. Мы очень прикипели к этим ежатам и сильно переживали на счет того, как они дальше будут жить. Никто из нас не ожидал, что в будущем их будет ждать такая трагедия.

В какой-то момент стало ясно, что кошка и ее молоко не работают.

ВЫЖИВШИЙ ЕГОРКА

За несколько дней погибли 9 из 10 осиротевших малышей, в живых остался только один. Ежика назвали Егор, и с тех пор он как символ надежды в местной ветеринарной клинике. Надежды на то, что не все потеряно и есть возможность все исправить. Теперь с выжившего не спускают глаз и ищут всевозможные способы дать ему шанс на будущее.

Егор - ежик, который выжил после семейной трагедии..Предоставлено "КП"

Выжить удалось только 1 из 10 ежат.

Выжить удалось только 1 из 10 ежат.

- Мы долгое время, да и сейчас консультируемся со специалистами из других регионов. Эксперт, которая занимается тем, что выхаживает летучих мышей и ежей, нас консультирует по всем вопросам, - продолжает Ольга Прищепа. – Так мы узнали о том, что ежат лучше кормить козьим молоком и о многих других нюансах. В итоге сейчас котята вместе с Егором находятся в клинике под нашим наблюдением.

Теперь о выжившем заботятся ветеринары.

Теперь о выжившем заботятся ветеринары.

Сейчас перед ветеринарами стоит задача – четко следовать всем рекомендациям от коллег с большим опытом в таких вопросах, чтобы Егор жил. Дальше сироту заберет обратно сафари-парк. Вместе с тем, дом ищут и трое котят – сводные братья ежика. Специалисты надеются на то, что всех малышей ждет теплый дом и что они попадут в добрые руки.

На снимке котята, которые стали Егору братьями.

На снимке котята, которые стали Егору братьями.

За судьбу Егора сердце болит у всех ветеринаров. Но тот, кто справился с потерей мамы, всех братьев, стал круглой сиротой, притом сам выжил - непременно справится с любыми проблемами.

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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