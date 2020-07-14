2020-07-14T13:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приморье, последние новости на 15 июля 2020: существенно увеличилось число тяжелых случаев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 15 июля. Край подошел ко второму этапу снятия ограничений
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
За сутки в Приморье обнаружено еще 56 инфицированных COVID-19За сутки в Приморье обнаружено еще 56 инфицированных COVID-19Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 15 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5174 (+56 за сутки). Из них вылечились 3840 (+153 за сутки). Двое суток о погибших от инфекции не сообщалось. Общее число жертв вируса с начала пандемии в Приморье остается 59.

инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Объявлено о том, что Приморье подошло ко второму этапу снятия ограничений. Эпидобстановка позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию для детей, разрешить уличную торговлю, открыть непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров.

Пока не названы даты открытия детских садов и предприятий общественного питания.

Губернатор края заявил, что разрешая отдых и рыночную торговлю, нужно ужесточить санитарные меры.

В ближайшее время возможно решение оперативного штаба о возобновлении деятельности баз отдыха на побережье Приморья.

Первая партия экспресс-тестов на наличие COVID-19 появилась в торговых сетях Владивостока и Артема. Стоимость одного теста в сети «Реми» — 1350 рублей.

Распространение коронавируса по приморью. Фото: сайт правительства Приморского края

Распространение коронавируса по приморью. Фото: сайт правительства Приморского края

Сейчас на лечении в Приморье остаются около 1,2 тысячи пациентов. Существенно увеличилось число тяжелых случаев протекания болезни — 60, в том числе 21 пациент находится на ИВЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморье 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Регулярный мониторинг подтверждает высокое качество воды в АО «Восточный Порт»
Крупнейшее в мире парусное судно покинуло Владивосток, чтобы вернуться через месяц
Новый автобусный маршрут и изменения на старых ждут пассажиров городского транспорта во Владивостоке
Новые машины скорой помощи появились в Приморье
Турбазы Приморья занесены в списки «добросовестных» и «недобросовестных»
Двое суток в Приморье нет погибших от COVID-19
Число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки резко выросло
Второй этап снятия ограничений в Приморье: до детсадов и общепита дело пока не дошло
График отключений горячей воды во Владивостоке [адреса]
Дети Приморья, нуждающиеся в социальной помощи, первыми в этом году отправятся загородные лагеря
А чума свиней никуда из Приморья и не уходила
Житель Уссурийска «нашел» дорогой телефон на прилавке ларька и решил прикарманить
Во Владивостоке «субарист» уснул и протаранил две машины
Дело убийц продавщицы из приморского поселка Ракушка направится в суд
Более 1100 метров металлического барьера разделят Выселковую во Владивостоке посередине
Еще одна ярмарка «выходного дня» появится во Владивостоке 25 июля