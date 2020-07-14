Коронавирус в Приморье, последние новости на 15 июля 2020: существенно увеличилось число тяжелых случаев

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 15 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5174 (+56 за сутки). Из них вылечились 3840 (+153 за сутки). Двое суток о погибших от инфекции не сообщалось. Общее число жертв вируса с начала пандемии в Приморье остается 59.

инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Объявлено о том, что Приморье подошло ко второму этапу снятия ограничений. Эпидобстановка позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию для детей, разрешить уличную торговлю, открыть непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров.

Пока не названы даты открытия детских садов и предприятий общественного питания.

Губернатор края заявил, что разрешая отдых и рыночную торговлю, нужно ужесточить санитарные меры.

В ближайшее время возможно решение оперативного штаба о возобновлении деятельности баз отдыха на побережье Приморья.

Первая партия экспресс-тестов на наличие COVID-19 появилась в торговых сетях Владивостока и Артема. Стоимость одного теста в сети «Реми» — 1350 рублей.

Распространение коронавируса по приморью. Фото: сайт правительства Приморского края

Сейчас на лечении в Приморье остаются около 1,2 тысячи пациентов. Существенно увеличилось число тяжелых случаев протекания болезни — 60, в том числе 21 пациент находится на ИВЛ.

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