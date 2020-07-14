Купаться во Владивостоке можно нигде: пляжный сезон до сих пор не открыт

Лето в самом разгаре, а приморцам по-прежнему не разрешают официально открыть купальный сезон. Это не останавливает многих жителей от того, чтобы окунуться в прохладную морскую воду во время знойного дня. Почему к середине июля пляжи до сих пор официально закрыты – разбиралась «Комсомолка»

Обычно сезон открывался в середине июня. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в Приморском крае открытие купального сезона задерживается уже как минимум на месяц. При этом закрыты бассейны. Впрочем, прогулки у моря группами не больше 5 человек разрешены, а где прогулки, там и купания. С начала июня пляжи Владивостока усеяны людьми.

На материке не безопасно

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Анна Спорник считает, что жителям и гостям края сейчас стоит воздержаться от открытия купального сезона.

- Контроль качества морской воды и пресных водоемов начался еще в мае этого года. Проверяем не только пляжи, находящиеся в муниципальной собственности, но также и излюбленные места отдыха жителей и гостей края. Всего определено 62 мониторинговые точки, но, к сожалению, качество воды не везде соответствует нормам, именно поэтому следует выбирать те места, где купаться безопасно. Согласно многолетним мониторингам, разрешено купаться на островных территориях. Это бухты островов Попова, Русский и Рейнеке. Мы не предлагаем людям, чтобы они купались в других местах, - отмечает Анна Спорник.

Кстати, из 12 муниципальных пляжей Владивостока только два находятся на Русском острове – в поселке Аякс и в районе кампуса ДВФУ. Остальные – от Шаморы и Токаревского маяка до Санаторной и Садгорода – на материке.

Получается, нам рекомендуют только два официальных пляжа плюс дикие бухточки на островах. Кстати, по всем муниципальным местам отдыха спецкомиссия уже проехала, взяли пробы воды, но результаты все еще не опубликованы. Впрочем, если вспомнить прошлый год, то тогда тоже купание разрешили только на островах.

Напомним, чтобы пляж получил одобрение, нужно не только чтобы вода соответствовала нормам. Должен быть спасательный пост с оборудованием, буйки, за которые, как мы все знаем, заплывать нельзя. И даже дно нужно подготовить – его будут обследовать водолазы.

А на самом деле…

В этом году во Владивостоке даже в июне было много жарких дней. И в эти дни, как правило, все пляжи усеяны людьми. Отдыхающих огромное количество, большинство из них даже не задумывается над тем, открывали чиновники сезон или нет. Хотя в воду лезут только самые смелые, и дети. Вода еще не на пике. По данным синоптиков, температура воды в Амурском заливе сегодня +21°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +22°C. Но воспринимается она похолоднее.

Когда оперштаб разрешал занятия спортом и прогулки на свежем воздухе, настоятельно рекомендовалось соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Впрочем, на пляже и не принято подходить друг к другу близко, так что с этим в основном вес в порядке. А вот встретить людей в масках – ну это извините, для побережья не тот стиль.

Есть куда более насущные проблемы. Отовсюду приходят сообщения о том, что отдыхающие оставляют после себя горы мусора. Побережье по-прежнему большей частью остается диким, поэтому горожане заезжают на машинах на самый пляж, почти к кромке воды. Например, на Поспелово или на Щитовой. При том, что недалеко от берега есть большие парковки. Но…

В целом, сезон открыт, ждут официального открытия только журналисты и чиновники. Планировалось, что это произойдет уже 15 июля. Все ждали отмашки от оперштаба – в коронавирусный такие важные решения за ним. На момент подготовки материала такой отмашки еще не было.

Муниципальные пляжи Владивостока:

ул. Садгородская, 23;

ст. Седанка, ул. Глинки, 10;

Парк культуры и отдыха им. С. Лазо;

ст. Санаторная (располагается левее парка имени Лазо);

Амурский залив, ст. Чайка;

Мыс Кунгасный;

Спортивная набережная;

Мыс. Токаревского;

Бухта Улисс;

Бухта Лазурная;

Бухта Аякс, Набережная ДВФУ;

Остров Русский, бухта Аякс.