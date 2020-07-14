Дальневосточный альпинист Илья Цветков пропал на главном вулкане Камчатки

Дальневосточный альпинист Илья Цветков пропал во время подъема на Ключевской вулкан на Камчатке. Об этом сообщила «КП-Владивосток» представитель спортивного клуба альпинизма «Восток».

«Так получилось что наш друг, сильный спортсмен, альпинист, веселый жизнерадостный парень, которого многие из вас знают, Илья Цветков ушел 2 июля на Ключевской вулкан с напарником, и до сих пор не вернулся. 4 июля они с напарником дошли до вершины. Там Илье стало плохо, сначала отказали ноги, и позже он потерял сознание. Напарник спустился на 3500, где есть сотовая связь и вызвал МЧС. Но из-за сложных погодных условий и очень высокой камнеопастности, спасатели до сих пор не смогли добраться до высоты 4700, где находится Илья», - говорится в сообщении.

Высота вулкана Ключевская сопка - порядка 4800 метров. То есть находился спортсмен, когда его видели в последний раз, недалеко от вершины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790478" frameborder="0"></iframe> Обследование вулкана Ключевская сопка с вертолета.

Илья Цветков – член Федерации альпинизма России, член ОО «Приморская Федерация альпинизма и скалолазания». Участник многих походов с 2014 года, в том числе и на вулкан Ключевская сопка. Альпинистская квалификация — 2 разряд.

В Приморье Илья также известен как пловец. В 2014 году он был победителем марафонского заплыва на 12 км.

Дома у Ильи жена и пятеро детей.

Сегодня на Камчатку был отправлен багаж со снаряжением, необходимым для проведения спасательных работ. Завтра утром, 15 июля, запланирован вылет приморских альпинистов: МС по альпинизму, Снежного барса СССР, имеющего жетон спасения в горах, инструктора по альпинизму третьей категории, руководителя СКА Восток Александра Ищенко, КМС по альпинизму, имеющего жетон спасения в горах, инструктора по альпинизму второй категории Евгения Плехова, КМС по альпинизму, Снежного барса СССР, Василия Рубцова, при поддержке Министерства обороны.

Как сообщают спортсмены, сейчас необходима финансовая помощь для расходов, связанных с экспедицией по спуску Ильи. Реквизиты для перечисления:

Карта Сбербанк: 4817 7602 6636 1413. На имя: Анна Витальевна Ф.

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