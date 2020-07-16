В Приморье решено дать старт летней оздоровительной кампании

На очередном заседании регионального оперативного штаба во вторник, 14 июля, было принято решение о начале летней оздоровительной кампании. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня это позволяет. Снова начнут работу непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, будет разрешена уличная торговля.

Усиленный контроль

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что, несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением санитарных требований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам:

- Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо, - заявил глава региона.

Олег Кожемяко при этом назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав. Губернатор подчеркнул, что только за одни сутки накануне заседания по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначены наказания в виде штрафов.

Напомним, что в Приморье официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов. Следующим шагом предполагается возобновление работы баз отдыха, хостелов, санаториев.

Списки «черные» и «белые»

Агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами Хасанского района в минувшие выходные провели мониторинг баз отдыха и иных средств размещения туристов на территории района. По результатам работы составлен реестр добросовестных и недобросовестных субъектов рынка.

Краевое агентство по туризму проверило самый популярный по ежегодному наплыву путешественников Хасанский район. Главная задача инспекции - выяснить соответствие баз отдыха на морском побережье требованиям Роспотребнадзора.

- Руководителям баз отдыха и иных средств размещения, которые хотят начать работу после того, как это станет возможным, необходимо проинформировать агентство по туризму и затем пройти мониторинг. В результате составлен реестр по добросовестным средствам размещения, которые уведомили о своей готовности к работе и успешно прошли мониторинг. Но часть участников рынка не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Такие базы отдыха не имеют права открываться, - пояснил руководитель агентства по туризму края Владимир Щур.

Он уточнил, что юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия санитарным требованиям, будут привлекаться к административной ответственности. И рекомендовал всем руководителям баз отдыха найти свои предприятия в том или ином списке.

КОНКРЕТНО!

Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению работы, опубликованы на сайте правительства края (https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism-pk/o-gotovnosti-vozobnovleniya-deyatelnosti-kollektivnykh-sredstv-razmeshcheniya/index.php). Перечень будет корректироваться по мере изменения ситуации.